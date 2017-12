© afp

De Mutko, deen um Mëttwoch säi Récktrëtt als Cheforganisator vun der Weltmeeschterschaft 2018 a Russland bekannt ginn huet, war schonns Ufank Dezember vum IOC liewenslänglech vun den Olympesche Spiller ausgeschloss ginn, well hien als Kapp vun der systematescher Manipulatioun an Zesummenhang mam russeschen Doppingskandal gehandelt gëtt.Eréischt e Méindeg war hien als Chef vum russesche Footballverband zeréckgetrueden. Senger Ausso no wëll hie sech op seng Aarbecht an der Regierung konzentréieren.Den Alexander Sorokin, dee bis elo Generaldirekter war, soll un d'Spëtzt vun der Organisatioun trieden.