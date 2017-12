D'Lasel an d'Acel (Associatioun vun de Studentecerclen) organiseieren dat zanter Joeren schon zesummen.

VIDEO: Lasel an Acel

© Christophe Hochard

Um Mëttwoch stoung Volley a Basket um Programm. 20 Equippen am Volley an 18 Equippen am Basket hu géintenee gespillt.Um Donneschdeg steet Football um Menü. Hei sinn 21 Equippen ageschriwwen.