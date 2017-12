3 Equippe spille bei den Dammen a bei den Häre géinteneen. Bei den Damme sinn dobäi: San Marino, Terville Florange Olympique Club - TFOC (Div. Elite a Frankräich) a Lëtzebuerg.Bei den Häre sinn dobäi: England, d'U20 aus Däitschland a Lëtzebuerg.Um 1. Dag vum Tournoi huet sech bei den Hären d'Lëtzebuerger Nationalequipe mat 1:3 géint d'U20 aus Däitschland misse geschloe ginn. Donieft huet England sech mat 3:2 géint d'U20 aus Däitschland duerchgesat.Bei den Damme klappt San Marino den Terville Florange Olympique Club no engem ganz serréierte Match mat 3:2. Den zweete Saz war ënnert anerem mat engem 35:33 fir San Marino op en Enn gaangen. E Mëttwoch den Owend huet d'Lëtzebuerger Dammennationalequipe nach mat 0:3 géint den TFOC verluer.

Hären: Victoirë fir England an Däitschland U20

© Screenshot

D'Lëtzebuerger Härennationalequipe hat géint d'U20 aus Däitschland e ganz schlechte Start erwëscht. Den éischte Saz huet ee misse mat 9:25 ofginn. Am zweete Saz ass et du besser gelaf. Och hei loung ee laang hannen, ma et konnt een e puer Sazbäll vun der däitscher Equipe ofwieren an op 24:24 ausgläichen. Um Enn huet een de Saz nawell misse mat 26:28 ofginn. D'Lëtzebuerger waren elo besser an der Partie an et huet een den drëtte Saz och nees gutt ugefaangen. Fréi haten d'Lëtzebuerger Häre sech e Virsprong erausgespillt, bei 21:14 war dësen op 7 Punkten ugewuess. Et sollt awer nach eng Kéier spannnend ginn, well déi däitsch U20 konnt op 23:23 ausgläichen. D'Lëtzebuerger hunn allerdéngs d'Nerve behalen a gewannen de Saz mat 25:23. De véierte Saz war nees ganz serréiert um Enn notzt d'U20 awer hiren 3. Matchball a gewënnt de Saz 25:23 an de Match mat 3:1.An der Ufanksphas vun der Partie hunn d'Englänner dominéiert, si hu gewisen, dass si déi méi erfueren Equipe sinn a si konnten esou déi éischt zwee Sätz fir sech entscheeden, dat mat 25 op 21 a mat 25 op 19. Am drëtte Saz huet sech dunn awer d'U20 aus Däitschland zur Wier gesat a si konnten dëse relativ kloer mat 25 op 17 gewannen. Am véierte Saz konnt déi däitsch Equipe vun Ufank un d'Spill dominéieren, ma huet d'Englänner ëmmer erëm duerch onnéideg Feeler an d'Spill komme gelooss. Um Enn konnte si awer och dëse Saz fir sech entscheeden an hunn domat ee fënneften an decisive Saz erzwongen. Hei ass d'Entscheedung an der Mëtt vum Saz gefall. D'Englänner konnte sech do een Avantage vu 4 Punkten erausspillen an hunn dëse bis zum Schluss net méi hierginn.

Dammen: Zwou Victoirë fir den Terville Florange Olympique Club



D'Lëtzebuerger Dammen hu sech gutt géint den Terville Florange Olympique Club geschloen. Um Enn verléiere si awer mat 0:3. Am éischte Saz hunn d'Lëtzebuergerinne gutt matgehalen, ma hunn de Saz nawell misse mat 23:25 un den TFOC ofginn. Am zweete Saz dat nämlecht Bild. D'Partie war serréiert an de Saz ass an d'Verlängerung gaangen. Och hei hat den TFOC dat bessert Enn op senger Säit a wënnt de Saz mat 27:25. Am drëtte Saz war et du méi kloer. D'Damme vum Terville Florange Olympique Club hunn hir Experienz ausgespillt an um Enn mat 25:16 de Saz gewonnen an domadder d'Partie mat 3:0 géint d'Lëtzebuerger Dammennationalequipe.D'Dammen aus dem San Marino haten de bessere Start an dës Partie erwëscht a konnten den éischte Saz nach kloer fir sech entscheeden. Am zweete Saz huet dat allerdéngs e bëssen aneschters ausgesinn. Hei war et de ganze Saz laang eng ganz enk Affär a béid Equippen haten direkt e puer mol d'Chance de Sazball ze markéieren. Dëst ass schlussendlech dem San Marino gelongen, dat beim Stand vu 35 op 33. D'Fransousinnen hunn dunn am drëtte Saz awer d'Kontroll iwwerholl a konnten an de Sätz op 1:2 verkierzen. Och am véierte Saz huet et esou gewierkt, ewéi wann d'Dammen aus dem San Marino am zweete Véierel ze vill Kraaft hänke gelooss hätten, well d'Equipe aus Frankräich hat sech hei séier eng 10:2-Avance erausgespillt. Esou konnt si sech dëse Saz kloer mat 25 op 13 sécheren an et ass an de 5. Saz gaangen. De Coach vum San Marino huet och hei fréi op een Time-Out missen zougräifen, dat well d'Equipe aus Frankräich schonn nees mat 6 op 3 dovu gelaf war. Dësen huet och Wierkung gewisen, well si konnten ausgläichen, esou stoung et 8:8. Ma um Enn sollt et awer net duergoen an Terville Florange Olympique Club wënnt dës ganz serréiert Partie mat 3:2.