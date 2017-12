© afp

JAMIE LEWIS WINS!!!!!



PETER WRIGHT IS OUT OF THE WORLD DARTS CHAMPIONSHIP!!!#LoveTheDarts #WHDarts pic.twitter.com/BGVHuXBv9l — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2017

INTERVIEW | "It felt like I was in a dream up there"



Jamie Lewis after his incredible win over Peter Wright in the 2017/2018 William Hill World Darts Championship #WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/gntFjKisfx — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2017

IN INCREDIBLE MATCH COMES TO AN END | MvG finally gets the win over Price in a testosterone fuelled tie#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/6xsdaMQheD — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2017

Lues, awer sécher gëtt et eescht zu London am "Ally Pally". Am Alexandra Palace gëtt zanter 2008 d'Darts-WM vun der PDC, der Professional Darts Corporation, ausgedroen. D'Weltmeeschterschaft 2018 huet de 14. Dezember ugefaangen a geet nach bis den 1. Januar 2018.Bei der Darts-WM 2018 gouf et schonn e puer Iwwerraschungen. Fréi am Tournoi goufen nämlech den zweemolege Weltmeeschter Adrian Lewis, d'Nummer 12 op der Welt de Jelle Klaassen, den James Wade, den Dave Chisnall, den Daryl Gurney an de Mark Webster eliminéiert. E Mëttwoch den Owend koum d'Nummer 2 op der Welt, de Peter Wright, nach dobäi.Déi lescht Tickete fir d'Aachtelsfinallen hu sech e Mëttwoch nieft dem Waliser Jamie Lewis nach déi zwee Englänner Darren Webster an James Richardson, souwéi de Spuenier Antonio Alcinas geséchert.Den Jamie Lewis konnt sech an der 2. Ronn sensationell géint de Peter Wright behaapten. D'Nummer 46 huet verdéngt géint de Snakebite mat 4:1 an de Sets gewonnen. De Peter Wright ass aktuell d'Nummer 2 op der Welt.Kuerz no der Partie konnt den Jamie Lewis et nach ëmmer net gleewen, datt hien de Snakebite eliminéiert huet. Nodeems de Waliser nach den éischte Saz huet missen ofginn, huet hie weider u sech gegleeft an hat Vertrauen a säi Kënnen, och wann hien dat bis dohinner nach net konnt weisen. Fir den Jamie Lewis war de Match en Dram an hien huet trotz Nervositéit um Enn d'Nerve behalen.Den Darren Webster, aktuell d'Nummer 23 op der Welt, hat keng Problemer géint den Australier Simon Whitlock, deen op der 10. Plaz an der Order of Merit steet, a gewënnt mat 4:1.Den James Richardson konnt sech géint säi Landsmann Alan Norris och mat 4:1 behaapten. Keng Chance hat den däitsche Kevin Münch géint de Spuenier Antonio Alcinas. De Spiller aus Däitschland, deen an der éischter Ronn nach den Adrian Lewis eliminéiert hat, huet mat 1:4 verluer.Dekonnt sech als éischte Profi fir d'Véirelsfinalle qualifizéieren. De 50 Joer alen Dart-Spiller konnt sech kloer mat 4:1 géint säi Landsmann Vincent van der Voort behaapten. No den éischten zweet Sets stoung et 1:1, duerno huet de Barney d'Partie u sech gerappt an dem van der Voort keng Chance méi gelooss. Dem van Barneveld ass bei sengem drëtte WM-Optrëtt an dësem Joer den drëtten Average iwwer 100 Punkte (101,0) gelongen. Mat engem Checkout-Wäert vu 46 Prozent huet hie säi Géigner a Schach gehalen.An der Véirelsfinall kritt de van Barneveld et mat sengem Landsmannze dinn. Den aktuelle Weltmeeschter huet an enger enker Partie mat 4:2 géint de Gerwyn Price gewonnen. De Mighty Mike war séier mat 2:0 a Féierung gaangen, duerno ass hien allerdéngs agebrach. D'Konzentratioun huet net méi richteg gestëmmt an d'Dubbel-Quote ass op 30 Prozent gefall. Dem Price ass et doduerch gelongen op 2:2 auszegläichen. Och den 3 Set war nees ganz enk. Um Enn huet de van Gerwen dovunner profitéiert, datt de Price bei nach 40-Punkte-Rescht de Set verpasst huet zouzemaachen, an ass nees mat 3:2 a Féierung gaangen. Am 6. Set huet de Weltmeeschter sech d'Victoire net méi huele gelooss a gewënnt d'Partie mat 4:2.Daren Webster - Antonio AlcinasMensur Suljovic - Dimitri van den BerghJohn Henderson - Rob CrossJames Richardson - Jamie LewisPhil Taylor - Keegan BrownGary Anderson - Steve WestE Freideg, 29. Dezember sinn d'Véirelsfinallen: Gespillt ginn dës um 13.30 Auer, 15.30 Auer, 20 Auer an um 22 Auer (Best of 9 Sets).E Samschdeg, 30. Dezember ginn um 20 Auer respektiv 22 Auer d'Halleffinalle gespillt (Best of 11 Sets).An e Méindeg, 1. Januar um 20 Auer gëtt dann an der Finall (Best of 13 Sets) den neie Weltmeeschter gesicht.

Weider Informatiounen

D'Darts-WM gëtt bei Sport1 iwwerdroen.Alles an allem si bei der Darts-WM 1.800.000 £ ze gewannen. De Weltmeeschter eleng kritt 400.000 £, de Verléierer kritt der ëmmerhinn nach 170.000 £. Nieft dem Präisgeld kritt de Gewënner d'Sid Waddel Trophy iwwerreecht. D'Coupe weit 25 Kilogramm an huet e Wäert vu ronn 20.000 €.20.000 £ ginn et fir e perfekt Spill, also fir en 9-Darter, also fir mat just 9 Feile vu 501 op 0 ze kommen. Soll dat méi Spiller geléngen, gëtt de Bonus gedeelt.