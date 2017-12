© afp

Beim AC Mailand an och dem Inter Mailand leeft et de Moment net ganz gutt. Den AC Mailand huet kräfteg Problemer a steet an der Tabell nëmmen op der 11. Plaz mat 24 Punkten. Inter Mailand ass ëmmerhin op der 3. Plaz, ma och hei gouf et zanter 3 Matcher keng Victoire méi.Den AC Mailand ass staark an d'Véirelsfinall gestart an huet déi gefaarten Inter-Offensiv a Schach gehalen. Déi éischt Chance am Match hat de Suso vum AC Mailand an der 8. Minutt. Säi Fräistouss ass awer an der Mauer hänke bliwwen. Däitlech méi geféierlech gouf et an der 19. Minutt. De Kessié huet mat vill Gefill de Ball an d'Mëtt geflankt, ma de Bonaventura ass um Handanovic gescheitert. An der 24. Minutt gouf et e Schockmoment fir den AC. Den Donnarumma hat de Ball no engem Korner verlängert an an den eegene Filet gesat. Gléck fir Milan, well den Ranocchia stoung am Abseits. Mam 0:0 ass et an d'Paus gaangen.An der zweeter Hallschent hu béid Equippe 15 Minutte gebraucht, bis se nees richteg am Match waren. Duerno ass de Joao Mario aus kuerzer Distanz um Donnarumma gescheitert, op der anerer Säit huet de Bonventura de Ball an der 60. a 65. Minutt iwwert den eidele Goal gekäppt. An de leschte 15 Minutten gouf et op béide Säiten nach eng Kéier gutt Chancen. Fir d'éischt huet de Suso de Ball widder d'Lat gesat, dunn huet de Perisic de Ball aus gudder Positioun laanscht de Goal geschoss.

An der Verlängerung huet dunn de jonke Cutrone fir d'Erléisung gesuergt, dat no Viraarbecht vum Suso.



Domadder wënnt den AC Mailand mat 1:0 a steet an der Halleffinall vun der Coppa Italia. De Géigner ass hei Lazio Roum. Si hate sech en Dënschdeg mat 1:0 géint Florenz behaapt.



Premier League

An der Premier League war et e Mëttwoch den Owend nach eng Partie vum 20. Spilldag. Mancester City wënnt no 90 Minutte mat 1:0 bei Newcastle United. Den decisive Goal huet de Sterling an der 31. Minutt geschoss.



Nom 2:2 vu ManU en Dënschdeg den Owend géint Burnley huet ManCity an der Tabell elo eng Avance vu 15 Punkten op Manchester United. Op der 3. Plaz steet Chelsea mat 42 Punkten.



LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League