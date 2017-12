© afp

Déi grouss Favoritin Mikaela Shiffrin ass mat der Startnummer 2 un den Depart gaangen am éischten Duerchgang an huet direkt eng super Zäit higeluecht a keng aner Athletin sollt eng besser Zäit am éischten Duerchgang fueren. Op der zweeter Plaz stoung nom éischten Duerchgang d'Schwedin Frida Hansdotter. Och nom zweeten Duerchgang stoung d'Mikaela Shiffrin nach ganz uewen, allerdéngs hat et am zweeten Duerchgang net déi beschten Zäit, déi hat d'Wendy Holdener aus der Schwäiz, dat sech déi zwee Plaz virum Frida Hansdotter séchere konnt.Bei den Häre stoung d'Descente zu Bormio an Italien um Programm an hei gouf et eng Victoire vum Lokalmatador Dominik Paris. Den Italiener wënnt ganz knapps mat enger Avance vun nëmme 4 Honnertstel op den Norweger Aksel Lund Svindal. De Podium gëtt komplettéiert vun engem zweeten Norweger, dem Kjetil Jansrud.