Lues, awer sécher gëtt et eescht zu London am "Ally Pally". Am Alexandra Palace gëtt zanter 2008 d'Darts-WM vun der PDC, der Professional Darts Corporation, ausgedroen. D'Weltmeeschterschaft 2018 huet de 14. Dezember ugefaangen a geet nach bis den 1. Januar 2018.An der éischter Partie en Donneschdeg konnt de favoriséierten Darren Webster sech ganz kloer mat 4:0 géint den Toni Alcinas behaapten a steet domat an de Véierelsfinalle.Mensur Suljovic - Dimitri van den BerghJohn Henderson - Rob CrossJames Richardson - Jamie LewisPhil Taylor - Keegan BrownGary Anderson - Steve WestE Freideg, 29. Dezember sinn d'Véierelsfinallen: Gespillt ginn dës um 13.30 Auer, 15.30 Auer, 20 Auer an um 22 Auer (Best of 9 Sets).E Samschdeg, 30. Dezember ginn um 20 Auer respektiv 22 Auer d'Halleffinalle gespillt (Best of 11 Sets).An e Méindeg, 1. Januar um 20 Auer gëtt dann an der Finall (Best of 13 Sets) den neie Weltmeeschter gesicht.

Wien ass schonn alles eraus?

JAMIE LEWIS WINS!!!!!



PETER WRIGHT IS OUT OF THE WORLD DARTS CHAMPIONSHIP!!!#LoveTheDarts #WHDarts pic.twitter.com/BGVHuXBv9l — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2017

Bei der Darts-WM 2018 gouf et schonn e puer Iwwerraschungen. Fréi am Tournoi goufen nämlech den zweemolege Weltmeeschter Adrian Lewis, d'Nummer 12 op der Welt de Jelle Klaassen, den James Wade, den Dave Chisnall, den Daryl Gurney an de Mark Webster eliminéiert. E Mëttwoch den Owend koum d'Nummer 2 op der Welt, de Peter Wright, nach dobäi.Déi lescht Tickete fir d'Aachtelsfinallen hu sech e Mëttwoch nieft dem Waliser Jamie Lewis nach déi zwee Englänner Darren Webster an James Richardson, souwéi de Spuenier Antonio Alcinas geséchert.Den Jamie Lewis konnt sech an der 2. Ronn sensationell géint de Peter Wright behaapten. D'Nummer 46 huet verdéngt géint de Snakebite mat 4:1 an de Sets gewonnen. De Peter Wright ass aktuell d'Nummer 2 op der Welt.Den Darren Webster, aktuell d'Nummer 23 op der Welt, hat keng Problemer géint den Australier Simon Whitlock, deen op der 10. Plaz an der Order of Merit steet, a gewënnt mat 4:1.Den James Richardson konnt sech géint säi Landsmann Alan Norris och mat 4:1 behaapten. Keng Chance hat den däitsche Kevin Münch géint de Spuenier Antonio Alcinas. De Spiller aus Däitschland, deen an der éischter Ronn nach den Adrian Lewis eliminéiert hat, huet mat 1:4 verluer.E Mëttwoch den Owend konnte sech schonns 2 Spiller fir d'Véierelsfinalle qualifizéieren an zwar déi zwee Hollänner, de Van Barneveld an de Van Gerwen. Domat goufen de Vincent van der Voort an de Gerwyn Price eliminéiert.

Weider Informatiounen

D'Darts-WM gëtt bei Sport1 iwwerdroen.Alles an allem si bei der Darts-WM 1.800.000 £ ze gewannen. De Weltmeeschter eleng kritt 400.000 £, de Verléierer kritt der ëmmerhinn nach 170.000 £. Nieft dem Präisgeld kritt de Gewënner d'Sid Waddel Trophy iwwerreecht. D'Coupe weit 25 Kilogramm an huet e Wäert vu ronn 20.000 €.20.000 £ ginn et fir e perfekt Spill, also fir en 9-Darter, also fir mat just 9 Feile vu 501 op 0 ze kommen. Soll dat méi Spiller geléngen, gëtt de Bonus gedeelt.