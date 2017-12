© Screenshot

3 Equippe spille bei den Dammen a bei den Häre géinteneen.Bei den Damme sinn dobäi: San Marino, Terville Florange Olympique Club - TFOC (Div. Elite a Frankräich) a Lëtzebuerg.Bei den Häre sinn dobäi: England, Däitschland U20 a Lëtzebuerg.

TFOC - San Marino 3:0 (25:22; 25:21; 25:15)

Nodeems d'Equipe aus Frankräich e Mëttwoch nach zwee Sätz géint d'Nationalequipe aus San Marino verluer hat an no un der Néierlag stoung, hu si en Donneschdeg dunn awer ganz kuerze Prozess mat hinne gemaach. Wann et an den éischten zwee Sätz nach méi enk zougaangen ass, esou huet Terville Florange am 3. Saz awer alles kloer gemaach an hunn näischt méi ubrenne gelooss, esou dass et um Enn eng kloer 3:0-Victoire ass fir déi franséisch Equipe, déi domadder weider ongeschloe bleift.15.30 Auer: Däitschland U20 - England (Hären)18.00 Auer: Lëtzebuerg - San Marino (Dammen)20.30 Auer: Lëtzebuerg - England (Hären)