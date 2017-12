© AFP (Archivbild)

Bei den Damme war am éischten Duerchgang d'Viktoria Rebensburg déi Séierst. Mat der Startnummer 7 ass déi däitsch Athletin op d'Pist gaangen an deen Ament waren déi bescht schonns bal all duerch, ënnert anerem och d'Mikaela Shiffrin, dat mat engem Réckstand vun nëmme 5 Honnertstel op Plaz 2 louch nom 1. Duerchgang vum Riseslalom zu Lienz. Allgemeng war d'Ofstänn net all ze grouss an dësem Duerchgang. Esou haten och d'Tina Robnik, d'Federica Brignone, d'Sofia Goggia, d'Tessa Worley an d'Ana Drev alleguer kee grousse Réckstand. D'Ana Drev hat op der 7. Plaz ee Retard vun nëmmen 28 Honnertstel.Am zweeten Duerchgang huet sech d'Federica Brignone du mat engem gudden zweete Laf awer d'Victoire geséchert, dat well d'Mikaela Shiffrin an d'Viktoria Rebensburg net un hir Leeschtung aus dem 1. Duerchgang konnten uknäppen. D'Tina Robnik, dat nom 1. Duerchgang op Plaz 3 stoung fält zeréck op Plaz 11, dat well si am zweeten Duerchgang nëmmen op Plaz 28 komm ass. Domat wënnt d'Italienerin virum Rebensburg a virum Shiffrin.