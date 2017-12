© afp

Lues, awer sécher gëtt et eescht zu London am "Ally Pally". Am Alexandra Palace gëtt zanter 2008 d'Darts-WM vun der PDC, der Professional Darts Corporation, ausgedroen. D'Weltmeeschterschaft 2018 huet de 14. Dezember ugefaangen a geet nach bis den 1. Januar 2018.E Freideg, 29. Dezember sinn d'Véirelsfinallen: Gespillt ginn dës um 13.30 Auer, 15.30 Auer, 20 Auer an um 22 Auer (Best of 9 Sets).

Jamie Lewis - Darren Webster 5:0

JAMIE LEWIS WINS | The World Champs qualifier, Jamie Lewis, completely tears Webster to pieces with a 5-0 win!#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/2Lr5lpSeN7 — PDC Darts (@OfficialPDC) 29. Dezember 2017

Den Jamie Lewis ass wuel bis elo de gréissten Iwwerraschungskandidat bei dëser WM an de Waliser konnt och um Freideg nees iwwerzeegen, dat géint favoriséierten Darren Webster. De Waliser konnt sech déi éischt zwee Sätz ganz souverän geséchert, hien huet mat ganz héije Scores, 4 180er a 6 mol 140 oder méi Punkten, de Webster aus dem Spill geholl an och seng Quot op den Doubles war immens staark mat 60% an esou war et eng méi ewéi verdéngte Féierung. Wie geduecht hätt, no der klenger Paus géing et besser lafe fir de Webster, deen hat sech geschnidden, well no der Paus huet de Lewis säin Average nach weider eropgeschrauft bis op 106 an huet de Webster domat zum verzweiwele bruecht. Sätz 3 a 4 sinn och kloer un de Lewis gaangen, deen elo also 4:0 vir war an domat nëmme méi ee Saz ewech vun der Halleffinall. Am leschte Saz huet de Waliser dunn Nerve gewisen, säin Average ass och gefall op 101,85, ma et sollt um Enn knapps duergoe fir de leschte Saz ze wannen an domat steet hie ganz souverän an der Halleffinall. 14 Honnertachzeger huet hie geschoss an hat 42% Duebelquot. Ma esou enger Leeschtung ass hie fir jidderee geféierlech.Dimitri van den Bergh - Rob CrossMichael van Gerwen - Raymond van BarneveldPhil Taylor - Gary AndersonE Samschdeg, 30. Dezember ginn um 20 Auer respektiv 22 Auer d'Halleffinalle gespillt (Best of 11 Sets).An e Méindeg, 1. Januar um 20 Auer gëtt dann an der Finall (Best of 13 Sets) den neie Weltmeeschter gesicht.

Weider Informatiounen

D'Darts-WM gëtt bei Sport1 iwwerdroen.Alles an allem si bei der Darts-WM 1.800.000 £ ze gewannen. De Weltmeeschter eleng kritt 400.000 £, de Verléierer kritt der ëmmerhinn nach 170.000 £. Nieft dem Präisgeld kritt de Gewënner d'Sid Waddel Trophy iwwerreecht. D'Coupe weit 25 Kilogramm an huet e Wäert vu ronn 20.000 €.20.000 £ ginn et fir e perfekt Spill, also fir en 9-Darter, also fir mat just 9 Feile vu 501 op 0 ze kommen. Soll dat méi Spiller geléngen, gëtt de Bonus gedeelt.