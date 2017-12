© Screenshot

3 Equippe spille bei der 31. Editioun vum Novotel Cup bei den Dammen a bei den Häre géinteneen.Bei den Damme sinn dobäi: San Marino, Terville Florange Olympique Club - TFOC (Div. Elite a Frankräich) a Lëtzebuerg.Bei den Häre sinn et d'Equippen: England, Däitschland U20 a Lëtzebuerg.

Lëtzebuerg - San Marino 3:0 (25:22; 25:16, 25:22)

D'Lëtzebuerger Damme sinn an der éischter Hallschent vum éischte Saz engem Réckstand hannendru gelaf, konnten awer duerch ee gudde Block an duerch konsequent Attacken an der zweeter Hallschent vum éischte Saz, net nëmmen a Féierung goen, mee esouguer de Saz fir sech entscheeden. Am zweete Saz konnten d'Lëtzebuerger Dammen hir Stäerkten direkt ëmsetzen a konnten den zweete Saz esou kloer mat 25 op 16 gewannen. Am drëtte Saz sinn d'Lëtzebuergerinne laang engem Réckstand hannendru gelaf. Virun allem beim eegenen Opschlag huet ee sech schwéier gedoe Punkten ze markéieren. Eréischt spéit am Saz konnt een de Réckstand ophuelen an op 21:21 ausgläichen. D'Lëtzebuergerinne konnten du mat 23:21 a Féierung goen. Fir zum Schluss de Saz mat 25:22 ze gewannen an domadder och de Match mat 3:0 an de Sätz. Domadder ass der FLVB-Formatioun d'Revanche gegléckt, en Donneschdeg hat een nach 1:3 géint San Marino verluer.