De Sportbla 2017



An de leschten 12 Méint ass villes aus Lëtzebuerger Siicht geschitt. De Gilles Muller versetzt no der Victoire géint de Rafael Nadal bal e ganzt Land a Mulles-Extase. De Bob Jungels fiert a Rosa beim Giro a bréngt herno de wäisse Maillot mat op Lëtzebuerg. D'Lëtzebuerger Nationalequipe spillt sensationell 0:0 a Frankräich an op de Spiller vun de klenge Länner a San Marino raumen d'Lëtzebuerger Sportler a Sportlerinnen nees e ganze Koup Medailen of.

Tennis

Retro Tennis / De Réckbléck vum Franky Hippert



De Gilles Muller no der Victoire vum ATP-Tournoi vu s'Hertogenbosch. © afp

De Gilles Muller ass wéi e gudde Wäin, wat méi al, wat besser. Dat huet sech och nees 2017 confirméiert. De Lëtzebuerger Tennisspiller huet mat 33 respektiv 34 Joer seng zwee éischt ATP-Titele gewonnen. Da gouf et awer och de legendäre Match an den 1/8-Finalle vu Wimbledon, deen de 4-fache Sportler vum Joer géint de Rafael Nadal, elo d'Nummer 1 op der Welt, fir sech entscheet hat.D'Mandy Minella ass fir d'éischte Kéier Mam ginn.

Cyclissem

Retro Cyclissem / Réckbléck Rich Simon



© pressphoto (Archiv)

2017 huet Lëtzebuerg als Organisateur op sech opmierksam gemaach, dat mat der Cyclocross-WM zu Bieles an dem Passage vum Tour de France.Den Alex Kirsch huet am Ufank vum Joer beim Grand-Prix Le Samyn déi éischt Victoire bei de Profie knapp verpasst a gëtt um Enn den Zweeten.D'Christine Majerus huet de Grand-Prix Elsy Jacobs gewonnen.Am Giro d'Italia ass de Bob Jungels op déi ganz gutt 8. Plaz am General gefuer. Den Dippecher hat e puer Deeg de Maglia Rosa op senge Schëlleren an huet de wäissen Trikot vum beschte jonke Coureur mat op Lëtzebuerg bruecht. Donieft huet hien nach déi 15. Etapp gewonnen.Och op der WM zu Begren an Norwegen gouf et e puer gutt Leeschtunge vun de Lëtzebuerger Vëlosfuerer.

Cyclocross-Weltmeeschterschaft zu Bieles

Retro Cyclocross-WM / Réckbléck Lynn Kayser



© pressphoto (Archiv)

D'Cyclocross-Weltmeeschterschaft war 2017 nees eng Kéier am Grand-Duché. Eng 30.000 Spectateuren hunn zu Bieles de ganze Weekend fir excellent Stëmmung gesuergt an e grousst Fest gefeiert. Fir d'Kiischt um Kuch huet aus Lëtzebuerger Siicht d'Christine Majerus mat hirer 7. Plaz bei den Damme gesuergt.

Spiller vun de klenge Länner

Retro JPEE / Réckbléck vum Lynn Kayser



© pressphoto (Archiv)

Op de Spiller vun de klenge Länner a San Marino huet d'Lëtzebuerger Delegatioun fir eng Première gesuergt. Déi éischte Kéier stoung een auswäerts op der éischter Plaz am Medaile-Spigel. Déi meescht Medaile gouf et fir d'Schwëmmer, d'Carole Calmes huet mat enger Goldmedail e Schlussstréch ënnert hir Karriär am Loftgewier gezunn an an de Kollektivsportaarte war een dëst Joer net ganz zefridde mat de Leeschtunge vun de Lëtzebuerger.

Nationale Football

Retro nationale Football / Réckbléck Serge Olmo



Bei den Damme konnt Beetebuerg fir déi éischte Kéier de Championstitel gewannen. An der Qualifikatioun fir d'Champions League gouf et dunn 3 Néierlagen. An der Coupe huet sech Mamer fir 6. Kéier den Titel geséchert.Bei den Häre war et 2017 d'Joer vum F91 Diddeleng. Si konnte sech am Championnat, an der Coupe an an der Supercoupe déi éischte Plaz sécheren.

Football-Nationalequipe

Retro Football-Nationalequipe / Réckbléck Franky Hippert



© afp

Déi Lëtzebuerger Football-Nationalequipe schléisst d'Joer op der Plaz 84 an der FIFA-Weltranglëscht of. Dat ass dee beschte Ranking an der Geschicht vun der FLF. Dat kënnt natierlech duerch déi verschidde ganz gutt Resultater vun de Roude Léiwen aus de leschten 12 Méint.

Härebasket

Retro Härebasket / Réckbléck Guy Seyler



Basket ass zwar eng Kollektiv-Sportaart, mä an dësem Fall huet de Ken Diederich d'Basketsjoer 2017 markéiert. Hie war deen eenzege Lëtzebuerger op der Trainerbänk vun der Total League. An hien huet alles gewonnen. Mat der Amicale Steesel huet hien d’Coupe gewonnen an de Champion gemaach. Da war hien zanter laange Joren och deen éischte Lëtzebuerger, deen Nationaltrainer gouf.D'Equipe vum Joer war d'Amicale Steesel. Steesel huet einfach alles gewonnen, souwuel bei den Hären, wéi och bei den Dammen.

Dammebasket

Retro Dammebasket / Réckbléck vum Jang Mathes



Am Dammebasket ass een dëst Joer, grad ewéi och schonn dat Joer virdrun, net laanscht d'Amicale Steesel komm. Déi Steeseler Dammen hunn, fir déi lescht Saison ënner hirem laangjäregen Trainer René Keiser, erëm eng Kéier den Doublé gewonnen.

Handball

Retro Handball / Réckbléck Gilles Tricca



Grouss Freed beim Handball Esch no der Victoire vum Championstitel © Fiona Olmo

Am Handball huet den Handball Esch sech fir 6. an de Palmarès vun der Coupe agedroen. Si hu géint Bierchem gewonnen. Bei den Dammen huet de Museldall géint Käerjeng fir d'éischte Kéier an der Veräinsgeschicht d'Coupe gewonnen. D'Damme vum Museldall sinn och Champion ginn. Bei den Häre konnt den HB Esch sech schonn 3 Spilldeeg virum Enn vun der Saison de Championstitel sécheren.D'Handballnationalequipe huet géint Italien ganz knapp den zweeten Tour an der EM-Qualifikatioun verpasst.Bei den Damme gouf 2017 eng Nationalequipe gegrënnt.

Volleyball

Retro Volleyball / Réckbléck vum Marc Burelbach



Bei den Hären huet Fenteng mat der Victoire vun der Coupe den éischten Titel gewonnen. Bei den Dammen huet Walfer gewonnen.Am Championnat war den Titel bei den Häre fir Stroossen, bei den Dammen ass en u Walfer gaangen.D'Lëtzebuerger Härennationalequipe konnt sech den Titel an der Small Countries Division sécheren. An der WM-Qualifikatioun krut een dunn awer d'Grenzen opgewisen. D'Lëtzebuerger Dammen hunn an der Small Countries Division Sëlwer gewonnen.Da gouf et och personell Changementer bei der FLVB. De Kontrakt vum Dammennationaltrainer Detlev Schönberg gouf net verlängert an och de Burkhard Disch huet no 14 Joer misse goen.

Dëschtennis

Retro Dëschtennis / De Réckbléck vum Erny Decker



Mat der Europameeschterschaft vum 13. bis de 17. September an der Coque huet d'Lëtzebuerger Dëschtennisfederatioun en eemoleg Evenement organiséiert. Bei den Damme sinn de Nutte a Co op eng gutt 11. Plaz komm. Fir d'Hären war et um Enn déi 16. a leschte Plaz.Op de nationale Meeschterschafte konnt sech d'Sarah de Nutte de 5. Championstitel gewannen. Bei den Hären war den Titel iwwerraschend fir de Luka Mladenovic.Am Equippechampionat hat Diddeleng et 2017 richteg schwéier. An der drëtter Finall konnt ee sech am decisiven Dubbel dach nach mat 5:4 géint Ettelbréck duerchsetzen an den Titel mat heem huelen.

Liichtathletik

Retro Liichtathletik / Réckbléck Jana Peters



De Romain Fiegen

An der Liichtathletik kënnt een an der Retro net laanscht den Numm Usain Bolt, deen dëst Joer seng leschten Course gelaf ass.National war et definitiv d'Joer vun der Jugend. Op der U18 grad ewéi op der U20-Weltmeeschterschaft ware Lëtzebuerger Athlete mat derbäi. D'Lena Kieffer ass op der U18-WM zu Nairobi iwwer 800 Meter déi excellent 7. ginn.Bei de Paralympesche Weltmeeschterschaften huet den Tom Habscheid sech de Vizeweltmeeschtertitel am Diskuswerfe geséchert.Dann huet eis dëst Joer eng wichteg Perséinlechkeet aus der Lëtzebuerger Liichtathletik verlooss. No laanger Krankheet ass de Romain Fiegen gestuerwen.

Automobilsport

Retro Automobilsport / Réckbléck vum Rich Simon



Den Dylan Pereira am Asaz beim Porsche Supercup.

Bei der Rallye du Luxembourg ass et dem neien Organisateur 2017 gelongen nees e staarke Plateau vun nationalen an internationale Piloten op den Depart ze lackelen. Den Dylan Pereira konnt am Porsch Cup, deen am Virfeld vun der Formel 1 gefuer gëtt, iwwerzeegen. Den 20 Joer ale Lëtzebuerger ass a senger zweeter Saison dräi Mol op déi drëtte Plaz gefuer an am General war et um Enn déi 5. Plaz. Iwwerzeege konnten och de Gilles Linster an d'Gebridder Hauser.An der Formel 1 huet de Lewis Hamilton um Mercedes d'Saison dominéiert. De Brit huet 9 vun 20 Course gewonnen, seng schlechtste Placéierung war eng 9. Plaz, an um Enn hat hie 46 Punkten Avance op de Sebastian Vettel um Ferrari.

Aner grouss sportlech Leeschtungen

2017 goufen et och nach eng Partie aner grouss sportlech Leeschtungen, déi elo keng speziell Rubrik an der Sportretro um Radio haten, mä och déi sollen net vergiess ginn.D'Kimberly Nelting als Weltmeeschterin bei de Junioren am Karate, d'Paule Kremer déi duerch den Äermelkanal geschwommen ass, Topleeschtunge vum Lis Fautsch am Fechten, an de Ralph Diseviscourt, deen um Vëlo Leeschtungen bréngt ,déi ganz vill aner Léit sech net am Dram kéinte virstellen. An am Keelesport gouf et dëst Joer och nees eng Partie Medaile op der Weltmeeschterschaft fir d'Lëtzebuerger.Am Endeffekt sinn et nämlech genau dir léif Sportler an all déi Benevollen an Offiziell déi matschaffen, déi et méiglech maachen, datt mir als Sportjournalisten ee vun deene flottsten Beruffer maache kënnen, déi ee sech ka wënschen.