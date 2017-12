Den Optakt vun der Véierschanzen-Tournee am Schi-Sprangen ass e Samschdeg zu Oberstdorf.

An der Qualifikatioun zu Oberstdorf ass den däitsche Richard Freitag, deen als Top-Favorit op d'Gesamt-Victoire gehandelt gëtt, e Freideg schonn am wäitste gesprongen.Um 16.30 Auer geet et dann mam Optakt-Sprange lass.