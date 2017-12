Fir säin 1. Match 2018 kritt et de Gilles Muller (ATP 25) um ATP-Tournoi zu Brisbane an Australien mam Südkoreaner Hyeon Chung (ATP 58) ze dinn.

Bis elo huet dee 4-fache Lëtzebuerger Sportler vum Joer nach ni géint dëse Géigner, iwwregens eng vun de Revelatioune vun der leschter Saison, gespillt.De Gilles Muller hat am September nom Tournoi zu Metz wéinst enger Blessur matzäiten e Schlussstréch ënnert seng Saison gezunn a feiert deemno no 3 an engem hallwe Mount Paus um 5. Kontinent seng Rentrée.