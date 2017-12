De Favorit Freitag ass e Samschdeg Zweete ginn.

Den Titelverdeedeger Kamil Stoch louch no Spréng vun 126,0 an 137,0 m mat 279,7 Punkten ëmgerechent zwee Meter virum däitsche Favorit Richard Freitag (275,5). De Freitag hat jo e Freideg d'Qualifikatioun gewonnen. Drëtte gouf den Dawid Kubacki (270,1).Nom éischten Duerchgang louch den Éisträicher Stefan Kraft ganz knapp virum Richard Freitag. De Kraft ass um Enn dee 4. ginn.25.000 Leit ware komm, fir d'Sprange live matzëerliewen. D'Bedingunge ware wéinst dem Wand awer schwiereg an et huet och nach gereent.

E Sonndeg ass zu Garmisch-Partenkirchen d'Qualifikatioun fir d'Neijoerschsprangen e Méindeg.



En Donneschdeg ass et dann d'Bergisel-Sprangen zu Innsbruck, d'Decisioun iwwer den Tourneesuccès fält dann e Samschdeg zu Bischofshofen.