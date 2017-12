Liverpool huet Leicester 2:1 geklappt.

An England waren e Samschdeg 7 Matcher vum 21. Spilldag.Do wënnt Bournemouth 2:1 géint Everton. Chelsea iwwerrennt Stoke mat 5:0. Huddersfield a Burnley ginn 0:0 auserneen. Liverpool wënnt 2:1 géint Leicester. Newcastle a Brighton spillen 0:0 gläich. Watfort verléiert 1:2 géint Swansea. A Manchester United spillt géint Southampton 0:0.E Sonndeg sinn dann nach d'Partien Cristal Palace-Manchester City a West Bromwich-Arsenal.Man-City bleift egal wéi vir an der Tabell.An Italien stoung den 19. Spilldag um Programm. Napoli hat do schonn e Freideg den Owend 1:0 bei Crotone gewonnen an b bleift un der Tabelle-Spëtzt.Déi weider Partien:Fiorentina - AC Milan 1:1Atalanta Bergame - Cagliari 1:2Benevento - Chievo Verone 1:0Dat war déi éischt Victoire fir Benevento.Bologne - Udinese 1:2AS Roma - Sassuolo 1:1Sampdoria Gênes - SPAL 2:0Torino - Genoa 0:0Inter Milan - Lazio Rome 0:0Hellas Verona - Juventus Turin 1:3