Am "Ally Pally" steet elo nahc just d'Entscheedung iwwer de WM-Titel un. Zanter 2008 gëtt jo am Alexandra Palace zu London d'Darts-Weltmeeschterschaft vun der PDC, der Professional Darts Corporation, ausgedroen. D'Weltmeeschterschaft 2018 huet de 14. Dezember ugefaangen a geet nach bis den 1. Januar 2018.Um Samschdeg den Owend stoungen déi zwou Halleffinallen um Programm: fir d'éischt Taylor géint Lewis, déi zweet Michael van Gerwen géint Rob Cross. Lewis a Cross waren dach iwwerraschend esou wäit komm. Vum Rekord-Weltmeeschter Taylor a vum Titelverdeedeger van Gerwen konnt een dovun ausgoen, datt se wäit am Tournoi géife kommen.An den Halleffinalle gouf bis 11 Sätz gespillt, also "first to 6". An am Duell van Gerwen géint Cross gouf bis zum batteren Enn gespillt!

Phil Taylor - Jamie Lewis 6:1

Jamie Lewis was born 664 days after Phil Taylor won his first World Darts Championship#WHDarts 🎯 pic.twitter.com/b3qgKSQ965 — ODDSbible (@ODDSbible) December 30, 2017

LEWIS MISSES OPPORTUNITIES | Phil Taylor pounces on Lewis' mistakes to take a 2-1 lead#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/R8Eld9MsVv — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2017

LEWIS 1️⃣ - 5️⃣ TAYLOR



Phil Taylor is ONE SET AWAY from the final of the 2017/18 @WilliamHill World Darts Championship.#LoveTheDarts #WHDarts #LEWvTAY pic.twitter.com/RqfiZANpdI — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2017

PHIL TAYLOR IS INTO THE FINAL OF THE 2017/18 WILLIAM HILL WORLD DARTS CHAMPIONSHIP!



One more title? pic.twitter.com/75t6ghPOnV — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2017

PHIL TAYLOR IS INTO THE FINAL!



Is it destiny here at Ally Pally? Phil Taylor beats Jamie Lewis 6-1 to book his place in the final.



Will it be World Title 17 for The Power? pic.twitter.com/YgOPWPgdvx — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2017

FACT: @PhilTaylor has now won every @OfficialPDC World Championship Semi-Final he’s been in. 😳🎯👏



✅ 1990

✅ 1992

✅ 1994

✅ 1995

✅ 1996

✅ 1997

✅ 1998

✅ 1999

✅ 2000

✅ 2001

✅ 2002

✅ 2003

✅ 2004

✅ 2005

✅ 2006

✅ 2007

✅ 2009

✅ 2010

✅ 2013

✅ 2015

✅ 2017



🐐 pic.twitter.com/DcMgy0TFjh — SPORF (@Sporf) December 30, 2017

An der 1. Halleffinall war et natierlech eng Generatiounefro: De Lewis ass 664 Deeg nom Taylor sengem éischte WM-Titel op d'Welt komm.An dee Jonken hat dee besseren Depart, konnt e Retard vun 2 Legs guttmaachen an deen éischte Set fir sech entscheeden. Dem Taylor huet deen Ament déi néideg Uspanung gefeelt, ma déi war awer duerno um Rendez-vous, well lues, awer sécher ass de Rekord-Weltmeeschter op 4:1 fortgezunn. De Lewis huet einfach ze vill Chancen ausgelooss.Och dee sechste Saz war fir den Taylor, deen dunn am entscheedende 7. souguer en 0:2-Retard an de Legs guttgemaach huet ...... an direkt säin éischte Matchdart genotzt huet, esou datt et um Enn eng ganz kloer 6:1-Victoire fir "The Power" war. Dobäi war de Lewis net schlecht, ma et ass net duergaangen, fir den Taylor aus dem Konzept ze bréngen.Den Taylor war um Samschdeg einfach ze staark an den Doubles, wou en eng Quot vun ëm déi 50 % hat. Virun allem do konnt de Lewis net u seng Top-Leeschtungen aus deenen anere Matcher uknäppen.De Taylor steet domat a senger 21. WM-Finall fir en eventuelle 17. Titel.

Michael van Gerwen - Rob Cross 5:6

© Sport1 (Screenshot)

WHAT AN INCREDIBLE MOMENT IN THIS MATCH



After Michael hits a pivotal 180...Rob Cross takes out 161 on the BULL



👏🏼🙌🏼👏🏼🙌🏼👏🏼🙌🏼👏🏼🙌🏼👏🏼🙌🏼👏🏼🙌🏼



He is a CRACKING little player!#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/jJF263tdlX — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2017

Look at that reaction from Rob Cross!!



He hits a clutch Bull to lead MVG 3-2 and complete a 161 checkout! #WHDarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/fB9tjRlTu3 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2017

HAVE YOU EVER SEEN THIS BEFORE!?



Michael van Gerwen with a double bounce out off his first dart#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/rfiW6eUomW — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2017

WHAT A MATCH!



Rob Cross beats MVG in a sudden death leg to set up a final with Phil 'The Power' Taylor#WHDarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/WjwokJ0aNa — PDC Darts (@OfficialPDC) December 31, 2017

ONE OF THE GREATEST MATCHES YOU WILL EVER SEE



Rob Cross is into the World Championship final against Phil Taylor after a truly incredible game against world number one, Michael van Gerwen



Thank you Michael and Rob for a wonderful match 👏🏼#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/1tiz3hSGEG — PDC Darts (@OfficialPDC) December 31, 2017

The best game ever at Alexandra Palace?



Rob Cross beats Michael van Gerwen 6-5 in an absolute thriller at Alexandra Palace!



Darts of the highest order!#LoveTheDarts #WHDarts pic.twitter.com/Qov42swweh — PDC Darts (@OfficialPDC) December 31, 2017

Déi zweet Halleffinall huet, wann een dat esou soen duerf, méi gehalen, wéi se versprach huet, well am Fong ass een dovunner ausgaangen, datt de Weltmeeschter Michael van Gerwen schonn zimlech sécher an zimlech séier de Wee an d'Finall aschloe géif.Ma de Rob Cross, deen net esou vill Leit op der Rechnung haten, obschonn en dëst Joer gutt Resultater hat an dem van Gerwen d'Liewen och scho méi dacks schwéier gemaach huet, huet dem MvG zerguttstert Paroli gebueden.Bei 2:2 an de Setten ass dem Cross en 161er-Checkout gelongen, esou datt hie sech een 3:2-Avantage séchere konnt.De Titelverdeedeger huet awer äiskal gekontert an eenzock op 3:3 ausgeglach. Trotzdeem konnt hien net zefridde mat sengem Spill sinn - ze vill ongenee, virun allem ongewinnt bei den Doublen. Bei den Triplë war seng Quot besser.An et ass enk weidergaangen: Mat engem 126-Checkout konnt de Cross op 4:3 erhéijen, ma nees huet den MvG zeréckgeschloen, huet 3 Legs um Stéck gewonnen a scho stoung et 4:4.Haart ëmkämpft war dunn deen 9. Set, an dee konnt den MvG sech in extremis mat prezise Feiler 3:2 sécheren. An deem kruziale Moment war de Weltmeeschter do - fir d'éischt esou richteg an der ganzer Partie! Also 5:4 fir den MvG!Ma wien du gemengt hat, elo hätt den MvG den Ticket geléist, deen hat sech geiert, well de Cross huet e gebreakt a war op eemol 2 Legs vir. Ma de van Gerwen koum nees erun an huet op eemol d'Duebel 10 partout net méi getraff, esou datt de Cross an de Sätz ausgläiche konnt: 5:5. Et goung also an den decisiven 11. Saz!An do goung et Leg ëm Leg bis op 3:3, well u sech muss een da mat 2 Legs Ofstand wannen. Dobäi hat de Cross beim Stand vun 3:2 e Matchdart, ma en hätt musse Bull's Eye geroden, wat en awer ëm Millimeter verpasst huet ... ma dofir war dat 46. (!) Leg dunn awer fir de Cross, dee sech also e 4:3-Avantage erschaffe konnt.Den MvG huet awer gekontert an dunn och nach gebreakt, esou datt den Titelverdeedeger op eemol 5:4 an de Legs vir an enger Victoire ganz no war - bei 5:5 wier et zu engem "Sudden Death"-Leg komm ... an genee zu deem koum et dunn och, well den MvG direkt 3 Matchdarten net notze konnt!An den decisive Leg konnt sech dunn den Underdog Rob Cross sécheren! Also 6:5 wënnt de Cross deen 11. Set, an domat och de Match 6:5!An egal wéi gëtt et en neie Weltmeeschter, well de Michael van Gerwen säin Titel net verdeedege kann.E Méindeg, 1. Januar um 20 Auer gëtt dann an der Finall (Best of 13 Sets) deen neie Weltmeeschter gesicht.

Weider Informatiounen

D'Darts-WM gëtt bei Sport1 iwwerdroen.Alles an allem si bei der Darts-WM 1.800.000 £ ze gewannen. De Weltmeeschter eleng kritt 400.000 £, de Verléierer kritt der ëmmerhin nach 170.000 £. Nieft dem Präisgeld kritt de Gewënner d'Sid Waddel Trophy iwwerreecht. D'Coupe weit 25 Kilogramm an huet e Wäert vu ronn 20.000 €.20.000 £ ginn et fir e perfekt Spill, also fir en 9-Darter, also fir mat just 9 Feile vu 501 op 0 ze kommen. Soll dat méi Spiller geléngen, gëtt dee Bonus gedeelt.