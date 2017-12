500 Leefer a Leeferinne beim Silvesterlaf zu Rammerech (31.12.2017) Bei den Häre wënnt de Belsch Ludwig Lefebvre, bei den Damme geet d'Victoire un d'Isabelle Hoffmann.

© Maya a Robert Straus

© Maya a Robert Straus

Bei den Damme war d'Victoire fir d'Isabelle Hoffmann, dat an enger Zäit vun 39 Minutten a 6 Sekonnen.

Silvesterlaf zu Tréier

© Marc Schoentgen

Vill Lëtzebuerger sinn och ëmmer erëm op Silvester zu Tréier beim Silvesterlaf um Depart.Iwwer 8 Kilometer konnt sech de Bob Bertemes als beschte Lëtzebuerger op der 8. Plaz klasséieren. De Leefer vum Celtic ass eng Zäit vu 24 Minutten a 35 Sekonne gelaf. D'Victoire war fir de Marokkaner Talbi Zouhair an enger Zäit vun 23 Minutten an 9 Sekonnen.Fir de Bob Haller ass et déi 21. Plaz.Bei den Damme gewënnt d'Konstanze Klosterhalfen aus Däitschland. Si huet fir déi 5 Kilometer 15 Minutten a 34 Sekonne gebraucht.Bescht Lëtzebuergerin gëtt d'Charline Mathias als 14.. D'800-Meter-Spezialistin huet 17 Minutten an 3 Sekonne gebraucht. D'Vera Hoffmann gëtt déi 19..

Silvesterlaf zu Britzingen

De Yannick Lieners war beim Silvesterlaf zu Britzingen am Asaz. De Leefer vum CA Bieles gëtt den Zweeten.