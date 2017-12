© afp

Manchester City ass an der Premier League net iwwert en 0:0-Remis beim Ofstigskandidat Crystal Palace eraus komm.Manchester City huet direkt am Ufank vun der Partie d'Initiativ ergraff, ma Crystal Palace huet d'Raim enk gemaach a wéineg Plaz fir Kombinatioune gelooss.Während den éischte 45 Minutte gouf et net ganz vill Chancen. An der 28. Minutt hat den Aguero sech eleng duerchgesat, ma säi Schoss aus 20 Meter ass um lénkse Potto hänke bliwwen.No der Paus dat nämlecht Bild. Der Equipe vum Guardiola huet et un der néideger Dynamik an dem néidegen Tempo gefeelt. Crystal Palace stoung weider déif.An der 60. Minutt hat dunn de Gündogan d'Chance Manchester City mat 1:0 a Féierung ze bréngen, ma de Ball huet de Goal ëm e puer Zentimeter verpasst. An der 61. an an der 63. Minutt gouf et weider gutt Aktioune fir d'Gäscht duerch den Aguero an de Sané, ma och bei hinne wollt de Ball net an de Goal goen.No engem Duell tëscht dem Sterling an dem Zaha am Strofraum huet den Arbitter an der Nospillzäit en Eelefmeter fir d'Haushäre gepaff. De Milivojevic huet sech der Saach ugeholl, ma säi Schoss war ze schwaach a konnt vum Ederson paréiert ginn.Gléck fir Manchester City, déi domadder nëmmen 0:0 géint Crystal Palace spillen.An der Tabell huet d'Equipe vum Guardiola eng Avance vu 14 Punkten op Chelsea an der 15 op Manchester United.E Sonndeg den Owend ass et och net gutt fir Arsenal London gelaf. Géint West Bromwich Albion gouf et auswäerts nëmmen en 1:1-Remis. D'Spectateuren hu laang missen op e Goal waarden. An der 83. Minutt ass de Ball fir d'éischte Kéier am Goal gelant. De McClean huet Arsenal duerch e Selbstgoal mat 1:0 a Féierung bruecht. An der 89. Minutt ass dem Ofstigskandidat awer nach den 1:1 gegléckt. De Rodriguez huet en Eelefmeter verwandelt.Um Samschdeg hat Chelsea 5:0 géint Stoke City gewonnen a ManU war géint Southampton net iwwert en 0:0 eraus komm.