Hannert dem Johann André Forfang koumen den Dawid Kubacki aus Polen an de Stefan Hula och aus Polen op d'Plazen 2 an 3.De Kamil Stoch, deen den Tournee-Optakt e Samschdeg gewonnen hat, huet sech op Silvester misse mat 131,5 Meter an der 6. Plaz zefridde ginn.Virun 11.000 Spectateuren ass de Leader am Gesamt-Weltcup Richard Freitag op déi 4. Plaz gesprongen.