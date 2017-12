© AFP (Archivbild)

Hannert dem Colognia waren d'Plaze 2 an 3 fir de Kasach Alexej Poltoranin an den Norweger Martin Johnsrud Sundby. Si haten e Réckstand vun 0,6 respektiv 13 Sekonnen.Am General bleift de Russ Sergej Ustjugow a Féierung. Hien huet eng Avance vun 1,6 Sekonnen op den Dario Colgona.Bei den Damme gouf et op Silvester iwwer 10 Kilometer am klassesche Stil eng Victoire fir d'Ingvild Flugstad Östberg. Si konnt sech mat engem Virsprong vu 25 Sekonne virun hirer Landsfra Heidi Weng behaapten. Déi drëtte Plaz war fir d'Amerikanerin Sadie Bjornsen.Leader am General ass elo Ingvild Flugstad Östberg mat enger Avance vun 32 Sekonnen op d'Heidi Weng.