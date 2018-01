Verdéngt neie Weltmeeschter: de Rob Cross. © Sport1 (Screenshot)

Him bleift de Legendestatus: de Phil Taylor. © Sport1 (Screenshot)

THAT IS A HUGE SHOT FROM ROB CROSS | Voltage takes out 167 to take set two.



Rob Cross looks like a man on 🔥🔥🔥tonight#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/CjdUpvkpWS — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2018

CROSS WITH YET ANOTHER HUGE CHECKOUT | This time it's 153 from Voltage - he now leads by THREE



👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/UcRxSkCOUw — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2018

CROSS 3️⃣ - 1️⃣ TAYLOR



Phil Taylor is ON THE BOARD here! He clinches all three legs in that set to trail 3-1.



The Power is rallying! ⚡️#LoveTheDarts #WHDarts #TAYvCROSS pic.twitter.com/dO0eNEDxle — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2018

CROSS 5️⃣ - 1️⃣ TAYLOR



Rob Cross is absolutely flying here... He is averaging 109 as he moves into a four set lead.



An extraordinary performance! #LoveTheDarts #WHDarts pic.twitter.com/SBdRindJOe — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2018

CROSS 6️⃣ - 2️⃣ TAYLOR



Taylor still alive here... He clinches three straight legs in that set to trail by four. #LoveTheDarts #WHDarts #TAYvCROSS pic.twitter.com/HcLWqwe9IZ — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2018

ROB CROSS IS THE 2017/2018 WILLIAM HILL WORLD DARTS CHAMPION



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/0HVnWKrSyC — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2018

Thank you, @PhilTaylor !



An incredible career comes to an end...



16 World titles, 16 World Matchplay titles, over 100 PDC televised titles.



The greatest player to ever throw a dart. #LoveTheDarts pic.twitter.com/c0qTZk57XA — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2018

107.67 average



11x 180s



60% on the doubles



A new champion is born! Congratulations @RobCross180 👏👏👏 pic.twitter.com/ioFoKxGupo — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2018

Am Alexandra Palace alias Ally Pally zu London war et den Duell Rekordweltmeeschter géint Newcomer, fir deen een ass et ëm e méigleche 17. WM-Titel gaangen, fir deen aneren ëm een eventuellen éischten. Deen een hat ugekënnegt, datt et säi leschte Match wier, fir deen anere war et seng éischt Weltmeeschterschaft iwwerhaapt. Deen ee stoung um Enn vu senger Karriär, deen aneren am Ufank. Rieds geet natierlech vum Phil Taylor op där enger a vum Rob Cross op där anerer Säit, déi et allebéid mat esou ënnerschiddleche Virzeechen an op esou ënnerschiddleche Parcoursen an d'Finall vun der WM gepackt haten.An déi goung direkt anescht lass, wéi een et hätt kënnen erwaarden, well an den éischte Setten huet de Cross dem Taylor keng Chance gelooss. Deen huet zwar Souveränitéit a Labberheet demonstréiert, ma gescored huet deen aneren an eenzock stoung et 3 zu 0 an de Sätz fir den Newcomer. De Cross hat deen Ament en Average vu ronn 108, dogéint ass den Taylor einfach net ukomm.A wéi dem Cross och nach zwee ganz héich Check-outte gelonge sinn, konnt et engem scho baang fir "The Power" ginn, well d'Power hat iergendwéi keng Energie a krut der stänneg vum "Voltage" gewéitscht.Dunn awer e Liewenszeechen: Den Taylor gewënnt dee véierte Set.An e léisst net labber: Am 1. Leg vum 5. Set geléngt him op en Hoer een 9-Darter, ma dee leschte Feil huet säin Zil ëm Millimeter verfeelt. Ma domat nach net genuch Drama, well den Taylor huet et dunn awer nach fäerdegbruecht, dee Leg ze verléieren, de Cross huet sech net breake gelooss ...An nom 4:1 war et direkt och nach de 5:1 fir de Cross, deen einfach keng Feeler gemaach huet a mat Momenter iwwer 70 % bei den Doubles hat. Den Taylor konnt spillen, wat e wollt, de Cross war einfach besser an hat ëmmer d'Nues vir.Et hat een dann och den Androck, wéi wann den Taylor sech opginn hätt. Vill ze dacks huet hie sech op Diskussioune mam Publikum agelooss, huet mam Cross geschnësst, huet säin Optrëtt zwar genoss, ma huet net ëmmer bei der Saach geschéngt ... a krut d'Quittung, well de Cross huet sech och dee 7. Set geholl, seng Féierung also op 6:1 ausgebaut.Du war et awer nach eemol um Taylor, deen 3 Setten hannerenee wënnt an op 2 zu 6 verkierzt.Am 9. Saz huet de Cross dunn awer de Sak zougemaach: 3 Sette fir den Newcomer, dee sech souverän 7:2 an der Finall imposéiert an neie Weltmeeschter ass!Dem Legendestatus vum Phil Tayor dierft och déi säfteg Defaite näischt unhunn, de WM-Debutant Rob Cross ass e verdéngte Gewënner, hat och dee méi schwierege Wee an d'Finall an dierft nach eng grouss Zukunft am Darts-Sport hunn ... de Michael van Gerwen muss sech an Uecht huelen. Dem Sport selwer kann et just guttdoen!De 16-fache Weltmeeschter zitt seng Reverenz, no senger 21. Finall, sengem 136. WM-Match, no ronn 3 Joerzéngten am Darts-Sport. "There's only one Phil Taylor ..."Alles an allem ware bei der Darts-WM 1.800.000 £ ze gewannen. De Weltmeeschter Cross eleng kritt 400.000 £, de Vizeweltmeeschter Taylor kritt der ëmmerhin nach 170.000 £. Nieft dem Präisgeld krut de Gewënner d'Sid Waddel Trophy iwwerreecht. D'Coupe weit 25 Kilogramm an huet e Wäert vu ronn 20.000 €.20.000 £ wieren et fir e perfekt Spill ginn, also fir en 9-Darter, also fir mat just 9 Feile vu 501 op 0 ze kommen. Den Taylor war zweemol ganz no drun an der Finall, wou esou 9-Darter richteg rar sinn. (Bei méi 9-Darter am Tournoi wier de Bonus gedeelt ginn.)