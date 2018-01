© RTL (Archiv)

De Gilles Muller huet dat neit Joer mat enger Victoire ugefaang. De Lëtzebuerger Sportler vum Joer huet beim ATP-Tennis-Tournoi zu Brisbane an Australien am 1. Tour vum Dubbel mat sengem amerikanesche Partner Steve Johnson an 3 Sätz 7-6, 4-6 an 11-9 am Super Tie-Break géint d'chilenesch-mexikanesch Koppel Peralta-Gonzalez gewonn.