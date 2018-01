© AFP (Archiv)

An der AFC mussen d'Buffalo Bills bei d'Jacksonville Jaguers fléien an d'Tennessee Titans triede bei de Kansas City Chiefs un. D'Gewënner vun deene Matcher treffen op Patriots respektiv d'Steelers, woubäi d'Patriots, als Éischte gesat an der AFC, déi Equipe kréien, déi am Schwaachsten an der Regular Season ofgeschloss huet.An der NFC hu sech direkt dräi Equippen aus der NFC South fir d'Wild Card Round qualifizéiert. Dat sinn d'Saints an d'Panthers, déi zu New Orleans géinteneen untriede mussen, an d'Falcons, déi op Los Angels bei d'Rams mussen. An der Divisonal Round waarden dann d'Eagles an d'Vikings, an hei gëllt fir d'Eagles dat, wat fir d'Patriots an der AFC gëllt.Kucke mer da kuerz op d'Resultater vum Weekend. D'Eagles, déi op hire Quarterback Carson Wentz verzichte mussen, hunn doheem 6:0 géint d'Cowboys verluer. Och eng Néierlag gouf et fir d'Rams an d'Saints. Zu Los Angeles konnt sech San Francisco mat 34:13 duerchsetzen an d'Saints hunn zu Tampa géint Buccaneers 31:24 verluer.Hir Plaz séchere konnten d'Falcons, déi doheem 22:10 géint d'Panthers gewonnen hunn. Do war et dann och net schlëmm, datt d'Seahawks doheem géint d'Cardinals 26:24 verluer hunn. D'Vikings hu kloer 23:10 doheem géint d'Bears gewonnen.An der AFC hu sech d'Steeler 28:24 géint d'Browns, déi domadder dës Saison kee Match gewonnen hunn, duerchgesat. D'Chiefs hunn d'Broncos 27:24 geklappt, d'Jaguars verléieren zu Tennessee 15:10 an d'Patriots klappen d'Jets 26:6. D'Bills konnte sech mat 22:16 zu Miami duerchsetzen a sinn domadder an d'Playoffs komm, well d'Bengals d'Ravens 31:27 klappe konnten.D'Resultater am Iwwerbléck:Washington Redskins -10:18New York Jets -6:26Chicago Bears -10:23Green Bay Packers -11:35Houston Texans -13:22Cleveland Browns -24:28- Philadelphia Eagles 6:0- Los Angeles Rams 34:13Oakland Raiders -10:30- Denver Broncos 27:24Jacksonville Jaguars -10:15New Orleans Saints -24:31- Miami Dolphins 22:16- Seattle Seahawks 26:24Carolina Panthers -10:22- Baltimore Ravens 31:27D'Matcher vun der Wild Card Round ginn de 6. a 7. Januar gespillt, eng Woch dono ass d'Divisonal Round an d'Conference Chamionships ginn den 21. Januar gespillt.De Super Bowl ass de 4. Februar.