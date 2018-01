© afp

Déi 24 Joer al Spillerin huet vun 2012 bis 2017 an den USA fir d'UCLA Bruins gespillt. Hei hat déi 1,76 grouss Amerikanerin een Duerchschnëtt vu ronn 8,6 Punkten iwwer 34 Matcher. D'Korver huet och hei zu der Startopstellung gehéiert.D'Spillerin aus den USA hat ee Kontrakt mat de Wohnbau Angels an Däitschland ënnerschriwwe, dëse gouf allerdéngs wéinst enger Blessur opgeléist am August 2017.Dobäi muss ee soen, dass d'Kari Korver d'Cousin vum NBA-Star Kyle Korver ass, deen an der NBA fir d'Spëtzenequipe Cleveland Cavaliers opleeft, dat un der Säit vum Lebron James. De Kyle Korver gehéiert zu de beschte Shooteren op der Welt, hien ass bekannt fir seng Treffsécherheet op den Dräier.