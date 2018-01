Cyclo-Cross WM, Tour de France, Dëschtennis Equippen EM: Mir kruten déi lescht 12 Méint sportlech vill gebueden.Déi Athleten, déi de 7. Dezember op der Awards Night op en erfollegräicht Sportjoer 2017 zréckgekuckt hunn, wëllen och dëst Joer sportlech nees ganz uewe stoen. De 4-fache Lëtzebuerger Sportler vum Joer Gilles Muller ass den Ament um 5. Kontinent ënnerwee, fir sech op den 1. Grand Slam-Tournoi, d'Australian Open, ze preparéieren. A säin Dauphin, de Bob Jungels, huet 2018 ënnert anerem den Tour de France op sengem Programm stoen.D'Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer Christine Majerus huet wéi sou oft déi lescht Joren de Joreswiessel am Suedel gefeiert an d'Joer 2018 zu Péiteng direkt mat enger Victoire ugefaangen.An déi Lëtzebuerger Equipe vum Joer, d'Footballnationalequipe trëtt 2018 fir d'1. Kéier an der Nations League un, eng nei Kompetitioun vun der UEFA fir Nationalequippen.D'Auslousung fir déi 1. Editioun vun der Nations League ass de 24. Januar, deen 1. Match gëtt am September gespillt.A punkto Organisatiounen ginn et déi nächst 12 Méint hei zu Lëtzebuerg déi traditionell Organisatiounen, mat virop dem Euro Meet Enn Januar am Schwammen, fir dee sech ënnert anerem déi dräifach Olympiagewënnerin Katinka Hosszu ugemellt huet.Den 12. Mee dominéiert hei an der Stad nees d'Faarf Orange, dat mat der 13. Editioun vum Nuetsmarathon mat 16.000 Leeferinnen a Leefer.Den Ironman 70.3 Réimech mécht de 17. Juni d'Hallefdose voll an ass schonn ausverkaaft. Et kritt een nach just Plazen an de Staffelen.Déi 26. Editioun vun de Réiser Päerdsdeeg, en CSI 3-Stäresprange gëtt nees iwwer 2 Weekender organiséiert. De 7. Juni geet et lass.An net ze vergiessen den internationalen Dammentournoi am Tennis vum 13. bis den 20. Oktober op der Kockelscheier.International stinn déi olympesch Wanterspiller virun der Dier, dat mat Lëtzebuerger Participatioun? De Matthieu Osch huet déi erfuerdert Critèren vum COSL realiséiert, de Lëtzebuerger Comité Olympique huet sech 37 Deeg virum Optakt vun dëse Spiller nach net zu Wuert gemellt.