© afp

Praktesch zesumme mam Ustiugov ass hien op d'Streck gaangen. An den entscheedender Phas konnt de Cologna sech du vu sengem schäerfste Konkurrent ofsetzen an esou d'Course gewannen. Domat iwwerhëlt hien och d'Féierung am General, dat virum Russ Ustiugov.



Iwwer 10 Kilometer Verfolgung bei den Damme gouf et eng weider Victoire vum Ingvild Flugstad Östberg. D'Norwegerin gewënnt ewéi och schonn e Sonndeg virum Heidi Weng.



D'Ingvild Flugstad Östberg kann domat seng Avance am General ausbauen.