Den Timothy Castagne konnt Bergamo no 50 Minutten a Féierung bréngen, ier den Alejandro Gomez an der 81. Minutt den 2:0 markéiere konnt.Den Dries Mertens konnt an der 84. Minutt zwar nach op 1:2 verkierzen, ma de Goal vum Belsch sollt ze spéit kommen an d'Aus war net méi ze vermeiden.Domat verpasse si d'Méiglechkeet, no 2014, wou si se fir d'lescht wanne konnten, d'Coupe eng 6. Kéier an der Veräinsgeschicht ze gewannen. Atalanta dogéint huet also weiderhin d'Chance op den Titel. Et wier eréischt deen zweeten Erfolleg, dat nodeems si d'Coupe 1963 gewanne konnten.