De Brit, deen zwee Weltrekorder hält, war schonns bei der leschter Editioun vum Euro Meet dobäi. Bei de Weltmeeschterschaften zu Budapest konnt de Peaty direkt zwee mol Gold gewannen. Iwwer 50 an 100 Meter Broscht konnt de Brit als Éischten uschloen. Dobäi kënnt eng zweet Plaz mat der britescher Staffel.Viru kuerzem eréischt war de Weltrekordler och bei den Europameeschterschaften am klenge Baseng zu Kopenhagen an Dänemark dobäi. Hei huet hien iwwer 50 Meter Broscht Bronze gewonnen an iwwer 100 Meter Broscht Gold, dat mat Europarekord. Dës Medail huet de britesche Sportler engem dänesche Meedchen ugebueden.Den 23 Joer ale Schwëmmer hält de Weltrekord iwwer d'50 an 100 Meter Broscht. De Weltrekord iwwer 50 Meter Broscht huet hie bei der WM 2017 zu Budapest opgestallt. Deemools hat hien no 25 Sekonnen a 95 Honnertstel ugeschloen. Bei den Olympesche Spiller 2016 zu Rio de Janeiro huet hie mat enger Zäit vu 57 Sekonnen an 13 Honnertstel och een neie Weltrekord iwwer 100 Meter Broscht realiséiert.No der Zouso vum Marco Koch an dem Katinka Hosszú, ass den Adam Peaty deen drëtte ganz grousse Star, deen zougesot huet.