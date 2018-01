Vun enger 200.000 Memberen an den 1980er sinn der nach ronn 80.000 am „Deutschen Kegler- und Bowlingbund“ iwwereg bliwwen.

Eng Sportaart, déi net just an Däitschland, mä och bei eis heiheem eng grouss Traditioun huet, schéngt also an der Kris. Ass dat e rengen däitsche Phänomen, oder ginn och hei am Land manner Leit Keele respektiv Bowling spillen?

D'Äntwert op dës Fro ass leider, Jo! Vu Joer zu Joer konstatéiert déi Lëtzebuerger Keelefederatioun FLQ e Réckgang an den Lizenzen. Dorunner si verschidde Faktore Schold. Et muss een awer den Ënnerscheed maachen tëschent dem Nationalem Keelespillen, d’Hobbykeele wat nëmmen an engem Café stattfënnt, wat déi mëscht Leit kennen, dem Sportkeelen, wat gréisstendeels nëmmen a Sportzentere gespillt gëtt, wat déi mannste Leit kennen, an dem Bowling.

En Haaptgrond, wisou Lizenzen am Beräich vum Nationalen zeréck ginn, ass vir den Tom Hoffmann kloer: „Ech hunn zu Miersch an engem Café an engem Club gespillt an de Wiert ass an d’Pensioun gaangen an de Café gouf net weidergefouert. Mëttlerweil ass e schonn ofgerappt, fir eng Residenz ze bauen. Konsequenz, eng Bunn manner am Land.“



E weidere Problem ass, dass Keelebunnen zougeluecht ginn, fir méi Plaz fir Restauratioun ze hunn. Ënnert dem Stréch kascht eng Keelebunn de Wiert méi, wéi et eigentlech erabréngt. Aus der Siicht vun de Geschäftsleit, déi e Café bedreiwen, kann een déi Decisioun verstoen, well net vill op engem Keelematch oder engem Keelentraining ze verdéngen ass. „Et ginn nach e puer Keelebunnen hei am Land, mee op deene wéinegsten mécht et Spaass ze spillen. Dat kënnt doduerch, dass d'Bunnen net an der Rei gehale ginn, wat de Spassfaktor net an d'Luucht dreift, mee beanträchtegt, wat engem Hobbykeelespiller d'Flemm andreift. Ee Keelematch am Nationalen ka bis zu 5 Stonnen daueren, wat ze laang ass. Dat sinn déi Haaptgrënn, wisou ech mam Nationalen Keelespillen opgehalen hunn“ sou den Tom Hoffmann weider.

Mëttlerweil konzentréiert hie sech nëmmen nach op d'Sportkeelen, mee och do erkennt hien Handlungsbedarf: „Sportkeele muss d’Aushängeschëld vum Keelen sinn, well mir op der Internationaler Bühn als klengt Land zu den Topnatioune vun der Welt gehéieren!“ Zanter zwee Joer sëtzt hien um Stull vum Jugend-President a ka momentan op 30 Jugendspiller zeréckgräifen, wat d'Zukunft vum Sportkeele garantéiert.



„Et ass schwéier déi Jugendlech, fir ee Sport ze begeeschteren an dat ass och bei deenen anere Federatiounen de Fall wann ee sech ëmhéiert. Mir liewen an enger moderner Zäit, wat vill Saache vereinfacht, mee munch Saachen awer net. Vill Jugendlecher treffe sech haut léiwer an enger virtueller Welt, wéi sech a Clibb anzeschreiwen. Den E-Sport gëtt och e grousst Thema an Zukunft, wouvunner ech perséinlech kee Frënd sinn an dat beanträchtegt d'Jugendaarbecht an de Veräiner menger Meenung enorm!“

Op alle Fall konnt hie schonn e puer Leit iwwerrieden, fir emol e Match kucken ze kommen oder eben matzetrainéieren an déi Leit, déi näischt mam Keelesport um Hutt haten, gräifen ëmmer nees op hien zeréck, fir spillen ze goen oder komme vu sech aus e Match kucken.



„E gudden Keelematch ass u Spannung kaum ze toppen an et kritt ee Präzisounssport vum Feinste gebueden! Natierlech soll een an et dierf een déi negativ Lizenzzuelen net schéi schwätzen, mee wéi seet een esou schéin: Totgesagte leben länger!“