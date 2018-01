Am Schi Alpin zu Zagreb konnt sech am Slalom op een Neits d'Amerikanerin Mikaela Shiffrin duerchsetzen.

Sport: Am meeschte gelies

© afp

No engem feelerfräien éischte Laf, huet déi 22 Joer jonk Amerikanerin am zweeten Duerchgang keng Risike missen agoe fir de Slalom zu Zagreb ze gewannen. D'Wendy Holdener aus der Schwäiz kënnt op déi zweete Plaz, dat virum Frida Hansdotter.D'Schwedin konnt sech hir Plaz um Podium duerch ee gudden zweete Laf sécheren a verdrängt d'Slowakin Petra Vlhová vun der drëtter Plaz. Fir d'Mikaela Shiffrin ass et schonns déi drëtt Victoire zu Zagreb.