D'WM ass d'nächst Joer an Däitschland an an Dänemark. D'Qualifikatioun dauert nach bis e Sonndeg de 14. Januar. Déi aner Géigner si Finnland an d'Slowakei. Enn Oktober hat d'Hären-Handballnationalequipe mat Finnland 23-23 gläichgespillt a géint d'Slowakei verluer.

Lëtzebuerg - Russland 19:27 (8:12)

Den éischte Goal vun der Partie konnten d'Russe markéieren. No enger Feelpass vum Yannick Bardina konnten d'Russen de Ball recuperéieren an den Dibirov konnt eng Konterattack lafe, fir den 1:0 no manner ewéi enger Minutt ze markéieren. No 5 Minutte konnt Lëtzebuerg dunn och eng éischte Kéier markéieren, dat duerch de Bardina an dat war och den 1:1-Ausgläich. D'Russen hunn an der Ufanksphas emol missen an d'Partie fannen, esou dass de Bardina mat senge Goaler 2 an 3, Lëtzebuerg mat 3:1 a Féierung brénge konnt.No ronn 20 Minutte stoung et 6:5 fir déi Lëtzebuerger Formatioun. D'Russen hu sech virun allem an der Offensiv schwéier gedoen. Opfälleg bei de Lëtzebuerger war de Yannick Bardina, dat positiv an negativ. Hie konnt 4 vun de 6 Lëtzebuerger Goaler markéieren, allerdéngs hat hien och déi meescht Ballverloschter ze verzeechnen.An de leschten 10 Minutten hunn d'Lëtzebuerger dunn e bëssen d'Kontroll vum Match verluer an d'Russe sinn ëmmer méi sécher ginn. Ee Stéck Pech war och dobäi, an der Attack hunn d'Lëtzebuerger direkt zweemol just den Aluminium getraff an de russesche Keeper huet och eng gutt Figur gemaach. An der Paus stoung et dunn 12 op 8 fir d'Gäscht aus Russland.Den Inneminister Dan Kersch, de Justizminister Felix Braz, de Staatssekretär Camille Gira an de Romain Schockmel hunn an der Paus d'Halleffinalle vun der Coupe gezunn.No der Paus hunn d'Lëtzebuerger, déi an Europa ganzer 24 Positioune méi schlecht klasséiert sinn, ewéi d'Russen, déi op Plaz 10 stinn, sech weider daper geschloe géint d'Equipe aus Russland.Offensiv konnten d'Lëtzebuerger weider gutt Attacke spillen an esou weider Goaler op d'Tafel zauberen. Wat de Lëtzebuerger awer guer net entgéint koum, war, dass och d'Russen elo hiert Offensivspill besser entfale konnten an esou konnte si lues a lues hiren Avantage ausbauen, notamment duerch de staarken Dibirov, dee ma senger ganzer Erfarung a Klass d'Lëtzebuerger Defense an de Keeper ëmmer nees viru gréisser Problemer gestallt huet.Um Enn waren d'Lëtzebuerger och physesch net méi staark genuch, fir eben op dës Dauer mat de Russe matzehalen, esou konnten d'Russen dunn awer ee kloren Avantage erausspillen an d'Partie fir sech entscheeden. Et bleift trotz allem ee gutt Resultat fir d'Lëtzebuerger Nationalequipe, déi sech hei vill besser geschloen hunn, ewéi nach géint d'Slowakei.Um Enn stoung et 19:27.