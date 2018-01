Schonn e Mëttwoch war et während der Qualifikatioun ongemittlech, sou dass ee reguläert Sprangen quasi onméiglech war. De Richard Freitag wëll jiddwerfalls um Donneschdeg alles dru setzen, fir Buedem op säi Rival Kamil Stock gutt ze maachen an nach Chancen op eng Gesamtvictoire ze hunn.



Zu Oberstdorf a Garmisch-Partenkirchen hat de Pol all Kéiers viru sengem Däitsche Konkurrent gewonnen an huet eng Avance vun 11,8 Punkten. E Samschdeg ass dat lescht Sprangen zu Bischofshofen, wou dann och Decisioun fält, wien dëst Joer Véierschanzentournée gewënnt.