Den Andy Murray hat schonn e Mëttwoch bekannt ginn, dass hie géif envisagéieren sech wéinst permanenter Péng an der Hëft doheem a Schottland operéieren ze loossen. Duerch déi selwecht Problemer war déi aktuell Nummer 16 op der Welt schonn am August forcéiert bei den US Open Forfait ze deklaréieren. Dono hat den Olympiagewënner e puer Woche laang Paus gemaach. Eng OP wollt hie bis ewell evitéieren, et schéngt es awer, wéi wann elo kee Wee géif dolaanscht féieren.Virum Andy Murray hat schonn de japaneschen Tennisprofi Kei Nishikori wéinst enger Blessur bei den Australien Open Forfait erkläert. D'Nummer 22 an der Tennisweltranglëscht hat sech virun enger Zäitchen un der Hand blesséiert. Wéi et heescht, wier hien nach net zu 100% fit fir bei den Australien Open unzetrieden.