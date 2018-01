© Screenshot ZDF

De Michael Matt aus Éisträich ass mat der Startnummer 2 un den Depart gaangen a konnt eng richteg gutt Zäit ënnen an d'Zil bréngen. Déi zwee grouss Favoritten, de Marcel Hirscher an den Henrik Kristoffersen, sollten och net un dës Zäit erukommen. De Kristoffersen ass zweemol liicht ewechgerutscht an hat esou am Zil ee Retard vun 59 Honnertstel op de Matt. Den Hirscher huet praktesch ee feelerfräie Laf absolvéiert an awer hat hien nom éischten Duerchgang ee Retard vun 21 Honnertstel op de Matt.Am zweeten Duerchgang war et ganz enk ginn op den éischten dräi Plazen. Den Norweger Kristoffersen hat de beschten zweeten Duerchgang, net nëmme vun den Top 3, mee vun all den Athleten, déi am zweeten Duerchgang dobäi waren. Allerdéngs sollt et fir hien net duergoe fir sech ze verbesseren. Hie kënnt op déi drëtte Plaz mat engem Retard vun nëmmen 11 Honnertstel. De Marcel Hirscher, deen de Gesamtweltcup schonns 6 mol wanne konnt, huet säi ganzt Kënne missen ënner Beweis stelle fir hei ze gewannen. Hien hat nëmmen déi 4. bescht Zäit am zweeten Duerchgang, mee um Enn wënnt hie mat 5 Honnertstel Virsprong op de Michael Matt, dee säi Virsprong géigeniwwer der Konkurrenz net hale konnt.Dës ass déi 50 Weltcup-Victoire vum Marcel Hirscher, deen domat mat der Legend Alberto Tomba gläich zitt a steet elo op Plaz 3 an der éiweger Beschtlëscht vum Schi Alpin.