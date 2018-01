© afp

Am éischten Duerchgang gouf et fir déi däitsch Schi-Fans ee weidere Réckschlag. De Richard Freitag ass no engem ganz wäite Sprong bei der Landung gefall. Hie konnt sech zwar esou just nach fir den zweeten Duerchgang qualifizéieren, ma hei ass hien net méi gesprongen, well hie sech wuel awer ze vill wéigedoen hat.Positiv war dëse Fakt awer fir de Kamil Stoch. Den Titelverdeedeger, deen déi éischt zwee Sprange virum Freitag gewanne konnt, huet am éischten Duerchgang erëm eng ganz souverän Virstellung ofgeliwwert an ass als 1. an den zweeten Duerchgang gaangen. Hei ass op een Neits de Stoch mat engem perfekte Sprong un alle laanscht gezunn a gewënnt och dat drëtt Sprange vun der Véierschanzentournée.Domat feelt him just nach eng Victoire beim leschte Sprangen, fir als zweete Schisprénger an der Geschicht vun der Véierschanzentournée op alle véier Schanzen ze gewannen. Bis elo ass dëst just dem Sven Hannawald gelongen, dat am Joer 2002.

D'Top 10 vum Donneschdeg

D'Top 10 no 3 vu 4 Sprangen