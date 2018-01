© afp

Bei dengesäit et ëmmer méi no enger Schlussvictoire vum Dario Cologona aus. De Schwäizer ass en Donneschdeg zwar nëmmen op déi 4. Plaz komm, konnt awer dovunner profitéieren, dass säi gréisste Konkurrent, de Russ Ustiugov an eng Chute verwéckelt war an doduerch al 28. wichteg Zäit verluer huet. Um Enn wënnt den Iversen viru sengem Landsmann Skar an dem Italiener De Fabiani.Am General huet de Cologna elo eng Avance vun 53 Sekonnen op den Ustiugov.Bei denwaren d'nämmlecht ewéi bei den Hären déi éischt zwou Plazen um Donneschdeg fir Norwegen. Et war awer eng dramatesch Schlussphas, dat well d'Heidi Weng ronn 40 Meter virun der Arrivée gefall ass. D'Østberg wënnt um Enn virum Falla an der Finnin Pärmäkoski.Am Gesamtklassement vun der Tour de Ski läit d'Ingvild Flugstad Østberg elo 57 Sekonne virum Heidi Weng aus Norwegen an dem Jessica Diggins aus den USA.