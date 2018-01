Viru ronn zwee Méint ass d'Mandy Minella eng éischte Kéier Mamm ginn. An zanter e puer Deeg trainéiert d'Lëtzebuerger Nummer 1 nees.

Sport: Am meeschte gelies

Et ass net esou einfach fir den Ament alles ënnert een Hutt ze kréien. Ronn 6 Méint hat d'Mandy Minella keng Rackett méi am Grapp. Dat ass fir een Tennisspiller eng ganz laang Zäit. Dass et esou schwéier wier fir nees unzekommen, hat sech déi aktuell Nummer 145 op der Welt net erwaart.





Mandy Minella erëm am Training/Reportage Rich Simon



D'Recuperatioun ass fir een Athlet genau esou wichteg, wéi den Training selwer. An déi Recuperatioun kënnt den Ament e bëssen ze kuerz. Der Lëtzebuergerin feelt de Schlof, dee si gewinnt war, virun der Schwangerschaft. D'Mandy Minella kritt zwar vill Hëllef vun hiren Elteren, ma et ass awer net méi dat Selwecht.Den Tim Sommer ass net nëmmen den Trainer, mee och nach de Mann vum Mandy Minella a Papp vum klengen Emma Lina. Fir dass d'Mandy Minella an de beschte Konditiounen kann trainéieren, muss awer nach Verstäerkung derbäi kommen.D'Familljenentreprise plangt, dass d'Mandy Minella nees Enn Februar den éischten Tournoi spille kann.

Biller iwwer dem Mandy Minella säin Trainings-Comeback ginn et den Owend um 19.30 Auer bei de Kollege vun der RTL Télé Lëtzebuerg.