© afp

Déi spuenesch Coupe huet virun allem ee Virdeel fir déi staark Veräiner, dat well een Allersmatch an ee Retourmatch gëtt. Domat ginn d'Chancë vun de klenge Veräiner, fir ee sougenannte Lucky Punch ze landen ee gutt Stéck verklengert.

Celta Vigo - FC Barcelona 1:1

Den Arnaiz virum Keeper vu Celta Vigo. © afp

Esou ass den FC Barcelona ouni déi ganz grouss Staren an d'Partie géint Celta Vigo gaangen. D'Partie huet trotzdeem gutt ugefaange fir d'Katalanen, déi schonns fréi duerch de jonken Arnaiz a Féierung goe konnten. Den André Gomes hat de jonke Spiller lancéiert, deen domat an deenen dräi leschte Partien ëmmer treffe konnt. D'Reaktioun vun den Haushären huet awer net laang op sech waarde gelooss. De Sisto konnt no ronn enger hallwer Stonn ausgläichen. Bis zum Enn vun der Partie sollt kee Goal méi falen. Nennenswäert ass dann awer nach, dass den Dembélé, dee sech fréi an der Saison blesséiert hat, en Donneschdeg den Owend nees eng éischte Kéier um Terrain stoung. Hie gouf an der 71. Minutt fir den Arnaiz agewiesselt.

CD Leganés - FC Villareal 1:0

Eng Iwwerraschung gouf et en Donneschdeg den Owend dann awer am Estadio Municipal de Butarque. Leganés konnt sech doheem mat 1:0 géint Villareal duerchsetzen, dat duerch de Goal vum Amrabat an der 50. Minutt. Villareal steet op der 6. Plaz am Championnat an ass domadder 7 Plaze besser klasséiert ewéi Leganés, allerdéngs hat Villareal och an der Liga, den 3. Dezember, zu Leganés verluer an dat mat 1:3.

CD Numancia - Real Madrid 0:3

De Gareth Bale stoung zanter laanger Zäit erëm an der Startopstellung bei Real Madrid an et war och de Waliser, deen den éischte Goal fir déi Kinneklech am Joer 2018 markéiere konnt. No engem Foul um Vazquez, ass hie vum Eelefmeterpunkt ugetrueden an huet de Ball am Goal ënnerbruecht. No der Paus krut den Diamanka du Giel-Rout a Madrid konnt d'Partie ganz locker op en Enn bréngen. An de leschte Minutten hu si dunn awer nach eng Kéier gewisen ewéi geféierlech si sinn. Den Isco vum Punkt an de Mayoral an der 91. Minutt hu fir d'3:0-Schlussresultat gesuergt.

Espanyol Barcelona - UD Levante 1:2

Fir d'Haushären huet d'Partie gutt ugefaangen. De Piatti huet opgeluecht fir de Moreno an deen huet de Ball an de Goal geschoss. D'Gäscht vu Levante hunn awer reagéiert a konnten an der 38. Minutt duerch de Morales ausgläichen. An der zweeter Hallschent war de Morales dunn un nach engem Goal bedeelegt. Hien huet den Ivi lancéiert an deen huet mat sengem Goal fir d'Entscheedung gesuergt.