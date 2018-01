Bei den Australien Open am Tennis gouf et eng weider Ofso. D'Serena Williams huet um Freideg bekannt ginn, dass si net zu Melbourne untrëtt.

Si hätt no engem Optrëtt zu Abu Dhabi festgestallt, dass si nach net 100% a Form ass, och wa se no dru wier, huet um Freideg de Moien den Organisateur vun den Australien Open déi 23-fach Grand-Slam-Gewënnerin zitéiert.D'Serena Williams hat d'lescht Woch hiren éischte Match no der Gebuert vun hirer klenger Duechter verluer. Zanter der leschter Editioun vun den Australien Open d'lescht Joer hat déi amerikanesch Tennisspillerin eng Paus gemaach. Am September gouf se eng éischte Kéier Mamm.