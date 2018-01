Schalke ass am Wanter aktiv ginn an huet mam Marko Pjaca eng richteg Verstäerkung fir hire Kader fonnt.

De Marko Pjaca, hei nach am Trikot vu Juventus Turin, feiert säi Goal an der Champions League. © afp

114 - Cedric #Teuchert (@s04) traf in der 2. Bundesliga 2017/18 im Schnitt alle 114 Minuten für den @1_fc_nuernberg. Wechsel. pic.twitter.com/Jjqrk27fpj — OptaFranz (@OptaFranz) 3. Januar 2018

Den 22 Joer ale Kroat ass schonns zanter der Saison 2015 weltwäit als eent vun de gréissten Talenter an Europa bekannt. D'Chance dëst ënner Beweis ze stellen, krut hien allerdéngs bei der Juve bis elo net.De Fligelstiermer ass immens séier an awer robust gebaut an immens goalgeféierlech, domat ass de Kroat sécherlech eng Verstäerkung fir de Kader vun de Kinneksbloen.Schalke war allerdéngs schonns virdrunner aktiv um Transfermaart. Schalke huet sech schonns éischter an der Transferperiod d'Déngschter vum 20 Joer ale Cedric Teuchert vun Nürnberg geséchert.Eréischt d'lescht Saison hat Schalke ee Spiller vun Nürnberg kaf, de Guido Burgstaller, dee bei der Equipe vu Gelsenkirchen esou richteg ageschloen huet. D'Saison do virdrun hat een den Allessandro Schöpf och vun Nürnberg kaf. Op den Teuchert esou iwwerzeege kann ewéi déi zwee aner Spiller, dat gesi mir dann an der Réckronn.