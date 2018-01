© afp

Here is the top 10 results from men's sprint in #OBE18 #biathlon pic.twitter.com/yFZv3sVZt4 — Valera Patotski (@ValeraPatotski) 5. Januar 2018

De Fransous Martin Fourcade war e Freideg net ze schloen, dat virun allem, well hien nees eng feelerfräi Performance um Schéissstand gewisen huet. Den Emil Hegle Svendsen aus Norwegen ass op déi zweete Plaz komm, och hien huet sech um Schéissstand kee Feeler geleescht. Dee Séiersten am Lafe war awer wuel den Drëttplacéierten.Den Norweger Johannes Thingnes Boe kënnt op déi drëtte Plaz mat engem Retard vun nëmmen 10 Sekonnen op de Gewënner, allerdéngs huet den Norweger direkt zweemol missen an d'Strofronn goen an huet domat ze vill Zäit verluer, fir nach ze gewannen. Domat baut de Martin Fourcade seng Féierung am Gesamtweltcup weider aus a geet e Samschdeg um 15.00 Auer an der Verfolgung och als Éischten op d'Streck. D'Damme starten um 12.15 Auer, hei geet d'Anastasia Kuzmina als Éischt op d'Streck.