No der Victoire am Sprint konnt de Martin Fourcade mat engem Schéissfeeler och d'Poursuite gewannen. Zweeten gëtt de Johannes Boe deen sech trotz 3 Feeler am Schéissen vun der drëtter Plaz konnt no vir kämpfen. Drëtten gëtt e weideren Norweger a Brudder vum Johannes Boe, den Tarjei Boe, dee feelerfräi bliwwen ass an sech esou eng Podiumsplaz konnt sécheren.Och bei den Dammen ka sech mam Anastasiya Kuzmina d'Gewënnerin vum Sprint duerchsetzen. Op d'Plazen 2 an 3 kommen zwou Dammen déi sech ganz wait no vir konnte schaffen. Zweeten gouf nämlech d'Italienerin Dorothea Wierer wat als 16. gestart war. Knapps hannendrun ass d'Ukrainerin Vita Semerenko, wat als 22. gestart war, am Ziel gelannt. Béid Leeferinnen si feelerfräi bliwwen.