Hären

D'Hären sinn dëse Weekend zu Adelboden op Besuch an do konnt sech am Rieseslalom alt nees eng kéier de Marcel Hirscher duerchsetzen. Zweeten an drëtten ginn seng enksten Konkurrenten Henrik Kristoffersen an Alexis Pinturault mat engem Réckstand vun 17 Honnertstel respektiv 21 Honnertstel.

Dammen

D'Dammen dogéint droen hir Coursen dëse Weekend zu Kranjska Gora a Slowenien aus an d'Amerikanerin Mikaela Shiffrin ass och do einfach net ze bremsen. De Rieseslalom ka si mat engem Virsprong vun 31 Honnertstel virum Tessa Worley aus Frankräich gewannen. Drëtten gëtt d'Italienerin Sofia Goggia mat engem Réckstand vun 91 Honnertstel.