No enger Victoire am zweeten Tour vun der Coupe de France steet de Christopher Martins mat Bourg-Péronnas am drëtten Tour.

An der zweeter Ronn vun der Coupe de France gewënnt demat Bourg-Péronnas 2:1 géint Fabregues. De Lëtzebuerger stoung dobäi de ganze Match um Terrain a konnt an der 105. Minutt den entscheedenden 2:1 markéieren.Ausserdeem gewënnt Lille mam Präsidentmat 4:2 zu Le Mans.Um Sonndeg spillt den FC Metz, och an der zweeter Ronn vun der Coupe de France, um 17.30 Auer mam Chris Philipps, Vincent Thill an Vahid Selimovic zu Dunkerque.An der zweeter Belscher Divisioun stoung denum Samschdeg vun Ufank un um Terrain a gewënnt mat Lierse mat 2:1 géint Beerschot. De Joachim konnt an der 12. Minutt den 1:0 fir seng Equipe markéieren. Denwar net am Kader.