A Spuenien an an Italien gëtt et keng Wanterpaus an um Samschdeg goufe Matcher gespillt.

© afp

Serie A

An Italien ka sech Neapel mat 2:0 géint Hellas Verona duerchsetzen. D'Goaler goufe vum Koulibaly a Callejon geschoss. Ausserdeem gewënnt Lazio Roum mat 5:2 géint SPAL an do konnt den Immobile 4 Goaler schéissen. Den AC Mailand gewënnt mat 1:0 géint Crotone duerch e Goal vum Leonardo Bonucci. Am Match tëscht der AS Roum an Atalanta Bergamo gouf et eng 2:1-Victoire fir d'Gäscht vun Atalanta.

Primera Division

A Spuenien kann den Atletico Madrid mat 2:0 géint Getafe gewannen. D'Goaler hunn de Correa an den Diego Costa geschoss. Direkt no sengem Goal huet den Diego Costa wéinst onsportlechem Verhalen déi giel-rout Kaart gesinn. Am zweete Match vum Dag gewënnt Valencia mat 2:1 géint Girona a sinn hannert Atletico weiderhin drëtten an der Tabell.