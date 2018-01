© afp

Beim WTA-Tournoi zu Shenzhen a China konnt d'Rumänin sech bis an d'Finall kämpfen an do huet d'Halep géint d'Titelverdeedegerin Katerina Siniakova aus Tschechien. D'Tschechin konnt sech an der Halleffinall géint d'Russin Maria Sharapova duerchsetzen. An der Finall huet d'Titelverdeedegerin awer de Kierzere gezunn. D'Simona Halep war e Samschdeg een Tick ze staark a wënnt d'Finall mat 6:1, 2:6 a 6:0.E Samschdeg gouf och d'Finall vum WTA-Tournoi zu Brisbane gespillt. Hei gouf et eng Victoire vun der jonker Ukrainerin Elina Svitolina. Si gewënnt an der Finall an zwee Sätz mat 6:2 a 6:1 géint d'Wäissrussin Aliaksandra Sasnovich. Fir d'Svitolina, d'Nummer 6 vun der Welt, ass et den 10. Titel an hirer Karriär.