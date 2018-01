Hären

D'Amicale vu Steesel huet missen beim Tabelleleschte vun Hiefnech untrieden a war natierlech den däitleche Favorit an dëser Partie. Mee esou däitlech war et an der éischter Halschent net an dat well d'Heemequipe gutt konnt mathalen. Am éischte Véierel konnt Steesel sech e Virsprong vun 8 Punkten erausspillen, deen se am zweete Véierel awer net konnten ausbauen an et ass mat engem 54:46 an d'Paus gaangen. Och no der Paus huet Hiefnech de Match oppe gehal a konnt den drëtte Véierel mat 24:20 souguer fir sech entscheeden. Och am leschte Véierel sinn se dru bliwwen a waren kuerz virun der grousser Iwwerraschung mee Steesel konnt e ganz knappe Virsprong behalen a gewannen mat 89:87.Tëscht dem Basket Esch an der Residence war et am Ufank nach eng enk Partie an den éischte Véierel ass mat 18:16 fir Esch op en Enn gaangen. Am zweete Véierel ass Esch dann awer däitlech dovu gezunn an an der Paus stoung et 44:26. Am leschte Véierel hunn déi Walfer awer nach eng kéier richteg opgedréint an et ass mat engem 78:78 an d'Verlängerung gaangen. Do konnten déi Escher dann awer d'Iwwerhand behalen a gewannen mat 93:90.Am drëtte Match missten d'Musel Pikes zu Contern untrieden an do konnte sech déi Miseler nach mat 27:23 den éischte Véierel sécheren. Contern huet dat awer guer net geschmaacht, sinn kloer a Féierung gaangen an an der Paus stoung et 46:37. Och dono konnt d'Heemequipe seng Féierung weider ausbauen an hunn déi Miseler net méi erukommen gelooss a gewannen mat 88:78.Wei bei den Dammen kennen och d'Hären vum T71 Diddeleng däitlech gewannen. Géint de Racing hu se sech am éischte Véierel schonn e Virsprong vun 16 Punkten erausgespillt. Dono konnten déi Stater dësen Réckstand iwwert de ganze Match och net méi ophuelen a verléieren schlussendlech mat 74:93. Esou kann ee soen dat den éischte Véierel de Match entscheet huet.

Dammen

Eng ganz enk Partie gouf et zu Hueschtert wou d'Amicale vu Steesel sech schwéier mam Gréngewald gedoen huet. Nodeems Hueschtert den éischte Véierel souguer mat 17:13 vir sech entscheede konnt, ass d'Amicale am zweete besser ginn an et ass mat engem 35:34 fir Steesel an d'Paus gaangen. Dono konnt Steesel sech e Virsprong erausspillen mee am leschte Véierel ass Hueschtert nach eng kéier erukomm a verléieren just knapps mat 69:71.Eng ganz däitlech Partie gouf et zu Diddeleng tëscht dem T71 an dem Telstar vun Hesper. Hei war Diddeleng och de kloere Favorit a louchen an der Paus scho mat 35:23 vir. Am drëtte Véierel huet den T71 dann awer richteg Drock gemaach an entscheeden dee Véierel mat 27:7 fir sech. Am leschte Véierel hunn et déi Diddelenger dann nees méi roueg ugoen gelooss (11:6) a gewannen ganz däitlech mat 73:36.Eng exzellent éischt Halschent huet och de Basket Esch gespillt a louchen am Match géint d'Résidence Walfer an der Paus mat 49:35 a Féierung. An der zweeter Halschent konnten déi Walfer zwar nees eng kéier méi no erukommen mee am leschte Véierel hunn sech déi Escher dëse Match awer net méi huele gelooss a gewannen mat 91:75.Eng serréiert Partie gouf et och tëscht Contern an de Musel Pikes woubäi Contern awer permanent liicht Virdeeler hat, ouni awer e gréisseren Ecart erauszespillen an no 3 Véierelen stoung stoung et 53:47. Am leschte Véierel konnt Contern awer alles kloer maachen a gewënnt schlussendlech mat 83:65.