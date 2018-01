© afp

Domat ass de Brasilianer den drëttdeiersten Transfert vun allen Zäiten hannert sengem Landsmann Neymar, deen am Summer fir 222 Milliounen vu Barcelona op Paräis gewiesselt ass, an dem Mbappé (momentan ausgeléint), deen am Summer fir déi fest Zomm vun 180 Milliounen dann definitiv vu Monaco op Paräis wiesselt.De Coutinho gëtt also den Nofolger vum Neymar zu Barcelona.