Fir dewar et um Samschdeg den éischte Match mat Bühl an der éischter Däitscher Bundesliga am Volleyball. An de leschte Méint huet hien seng Grondausbildung an der Arméi gemaach an ass elo an der Sportsektioun vun der Arméi. Wéinst der Arméi huet hien den Ufank vun der Saison nach zu Lëtzebuerg gespillt an ass elo eréischt an Däitschland gewiesselt. Schlussendlech verléiert hien awer mat 1:3 géint Lüneburg.An der éischter Hollännescher Divisioun am Basket gewënnt denmat Den Helder Suns mat 84:74 géint Apollo Amsterdam. De Lëtzebuerger huet dobäi 19 Punkten a 4 Assists beigedroen.An der zweeter däitscher Bundesliga am Basket verléiert denmat 85:94 géint Orange Academy vun Ulm. De Lëtzebuerger stoung 17 Minutte um Terrain an huet 2 Assists beigedroen.